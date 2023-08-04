У «Ноттингем Форест» долги на миллионы фунтов перед игроками и агентами. На клуб могут подать в суд

На «Ноттингем Форест» могут подать в суд из-за задержки выплат игрокам и агентам.

Как сообщает Daily Mail, общая сумма просроченных платежей игрокам и агентам составляет несколько миллионов фунтов. Футболистам, покинувшим «Ноттингем Форест» летом, до конца июля должны были выплатить бонусы за сохранение места в в конце июля, однако долги так и не были погашены.

Кроме того, агенты, которым не выплатили комиссионные по итогам трансферной кампании «Ноттингем Форест» в прошедшем сезоне, рассматривают возможность подачи судебного иска против клуба, если долги не будут погашены в ближайшее время. Ожидается, что бонусы игрокам будут выплачены до конца августа.

Отметим, что в течение сезона-2022/23 « » подписал 30 игроков. Этим летом клуб покинули 6 футболистов.

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