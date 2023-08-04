У «Ноттингем Форест» долги на миллионы фунтов перед игроками и агентами. На клуб могут подать в суд

Теги премьер-лига Англия Ноттингем Форест агенты деньги Футбол

На «Ноттингем Форест» могут подать в суд из-за задержки выплат игрокам и агентам.

Как сообщает Daily Mail, общая сумма просроченных платежей игрокам и агентам составляет несколько миллионов фунтов. Футболистам, покинувшим «Ноттингем Форест» летом, до конца июля должны были выплатить бонусы за сохранение места в АПЛ в конце июля, однако долги так и не были погашены.

Кроме того, агенты, которым не выплатили комиссионные по итогам трансферной кампании «Ноттингем Форест» в прошедшем сезоне, рассматривают возможность подачи судебного иска против клуба, если долги не будут погашены в ближайшее время. Ожидается, что бонусы игрокам будут выплачены до конца августа.

Отметим, что в течение сезона-2022/23 «Ноттингем Форест» подписал 30 игроков. Этим летом клуб покинули 6 футболистов.

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7 комментариев

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Да блин, там столько подписаний было, ну парочку забыли, с кем не бывает…
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А как это, ведь в АПЛ доходы миллиардные от ТВ контракта:))🤣🤣🤣
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у меня удивление по одному пункту
ДЕРЕВО ШЕЛВИ ДО СИХ ПОР ИГРАЕТ???? КАК? он что 10 лет назад не умел даже мяч принять что сейчас. как его вообще в футболе держат?
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Подписали народа хозяева больше, чем Челси .
Тренеры не успевали знакомиться с игроками , приобретенными без их ведома и желания …
Но в АПЛ остались в итоге )))
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Ответ rigobersong
А как это, ведь в АПЛ доходы миллиардные от ТВ контракта:))🤣🤣🤣
Только олени могут верить, что такие расходы окупаются матчдей и телеправами.
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Ответ Моё Моя
Только олени могут верить, что такие расходы окупаются матчдей и телеправами.
Он не олень - он спец по порче воздуха на Спортсе
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Ответ wadwill13
у меня удивление по одному пункту ДЕРЕВО ШЕЛВИ ДО СИХ ПОР ИГРАЕТ???? КАК? он что 10 лет назад не умел даже мяч принять что сейчас. как его вообще в футболе держат?
для клуба аутсайдера АПЛ Шелви ещё куда не шло, несколько лет назад он и за Ньюкасл достойно отыгрывал, но возраст берёт своё.
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