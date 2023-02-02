продолжит карьеру в .

« » объявил о подписании 33-летнего полузащитника на правах свободного агента. Последним клубом Айю был катарский « », контракт с ним истек.

Соглашение капитана сборной Ганы с «лесниками» рассчитано до конца этого сезона. Игрок взял 42-й номер. Трансфер Айю стал 30-м для «Ноттингема» в этом сезоне.

Статистику Андре можно найти здесь.

Фото: https://twitter.com/NFFC/