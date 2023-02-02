«Ноттингем» подписал капитана сборной Ганы Айю до конца сезона. Это 30-й трансфер клуба в этом сезоне
Андре Айю продолжит карьеру в АПЛ.
«Ноттингем Форест» объявил о подписании 33-летнего полузащитника на правах свободного агента. Последним клубом Айю был катарский «Аль-Садд», контракт с ним истек.
Соглашение капитана сборной Ганы с «лесниками» рассчитано до конца этого сезона. Игрок взял 42-й номер. Трансфер Айю стал 30-м для «Ноттингема» в этом сезоне.
Статистику Андре можно найти здесь.
Интересно, что думают болельщики команды. Наверняка не согласятся со мной) Но со стороны ну вот так...
сплошь ноунеймы и старики