«Ноттингем» подписал капитана сборной Ганы Айю до конца сезона. Это 30-й трансфер клуба в этом сезоне

Теги премьер-лига Англия трансферы сборная Ганы по футболу Ноттингем Форест высшая лига Катар Аль-Садд Андре Айю Футбол

Андре Айю продолжит карьеру в АПЛ.

«Ноттингем Форест» объявил о подписании 33-летнего полузащитника на правах свободного агента. Последним клубом Айю был катарский «Аль-Садд», контракт с ним истек.

Соглашение капитана сборной Ганы с «лесниками» рассчитано до конца этого сезона. Игрок взял 42-й номер. Трансфер Айю стал 30-м для «Ноттингема» в этом сезоне.

Статистику Андре можно найти здесь.

Фото: https://twitter.com/NFFC/

14 комментариев

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Михаил Хромаков
На авось трансферы, вдруг кто заиграет
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Константин Эсперов
Ответ Фарид Харисов
Думал, что Ноттингем с такой политикой будет на железном 20-ом месте, но пока что они даже не в зоне вылета — значит знают, что делают.
Они пригласили чуваков из Юниона Сент Желуа и набрали две команды .
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Василий Самохин
Ответ dvboyz
Была очень самобытная и сбитая команда в чемпионшипе, которая выходила в АПЛ. Конечно, по уровню не дотягивала, чтобы закрепиться. Но можно же было провести точечную кампанию, усилить ключевые позиции, сохранив костяк. А это... Никакого желания симпатизировать, если честно, нет - просто непонятно кому? 30 новичкам? Интересно, что думают болельщики команды. Наверняка не согласятся со мной) Но со стороны ну вот так...
там одни аренды были. так для справочки. да и сейчас не в зоне вылета
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dvboyz
Была очень самобытная и сбитая команда в чемпионшипе, которая выходила в АПЛ. Конечно, по уровню не дотягивала, чтобы закрепиться. Но можно же было провести точечную кампанию, усилить ключевые позиции, сохранив костяк. А это... Никакого желания симпатизировать, если честно, нет - просто непонятно кому? 30 новичкам?
Интересно, что думают болельщики команды. Наверняка не согласятся со мной) Но со стороны ну вот так...
0
0
0
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Фарид Харисов
Думал, что Ноттингем с такой политикой будет на железном 20-ом месте, но пока что они даже не в зоне вылета — значит знают, что делают.
+1
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+1
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error505
Ответ deadjoker
А говорят еще что Боули покупает все что движется.
Боули покупает все, что движется втридорога
+4
-2
+2
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Under
Ответ error505
Сыграться бы им всем и тренера крутого была бы команда мечты
какая команда мечты, о чём вы
сплошь ноунеймы и старики
0
-1
-1
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Arty K.
Некий американский магнат напрягся
0
-1
-1
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Los Galácticos
Боули: 30-й трансфер ? Вызов принят!
+11
-4
+7
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deadjoker
А говорят еще что Боули покупает все что движется.
+3
-2
+1
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Валуй
Ответ error505
Сыграться бы им всем и тренера крутого была бы команда мечты
У них и так крутой тренер)
0
0
0
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corazón blanco
30 человек, 2,5 команды - безумие.
+8
-3
+5
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error505
Сыграться бы им всем и тренера крутого была бы команда мечты
0
-2
-2
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Даулет Калмагамбет
Откровенный хлам начали собирать
0
-2
-2
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