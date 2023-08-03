«Ахмат» арендовал вингера Ковачева до конца сезона с правом выкупа. У него 4 игры за Болгарию

Теги премьер-лига Россия сборная Болгарии по футболу высшая лига Болгария трансферы Ахмат Светослав Ковачев Арда Футбол

В «Ахмат» перешел вингер Светослав Ковачев, который выступал за сборную Болгарии.

Грозненский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца сезона. В соглашение с болгарской «Ардой», за которую Ковачев выступал на протяжении четырех предыдущих сезонов, включена опция выкупа игрока.

Скриншот: t.me/akhmatgrozny

На счету Светослава 4 матча за основную сборную Болгарии. Также он привлекался к играм за национальные команды U17, U19 и U21.

В минувшем сезоне Ковачев забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 38 матчах за «Арду». Полную статистику игрока можно найти здесь.

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6 комментариев

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Вообще, у Терека меня всегда удивляла селекция. Частенько находят весьма неплохих игроков из нестандартных для нашей лиги мест.
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за Альянс
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Ответ Peter Parker
Вообще, у Терека меня всегда удивляла селекция. Частенько находят весьма неплохих игроков из нестандартных для нашей лиги мест.
И очень часто попадают в яблочко.
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Ответ Peter Parker
Вообще, у Терека меня всегда удивляла селекция. Частенько находят весьма неплохих игроков из нестандартных для нашей лиги мест.
Так если всё работает как надо, а не тупо пилят на трансферах, это система руководство-бюджет-тренер-селекционная служба. А не типа ехали за Луаном, а привезли Педрошу.
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Ну всё, теперь ему вызов в сборную закрыт
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