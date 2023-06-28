Трошечкин перешел в «Пари НН» из «Ахмата» и взял 10-й номер. Контракт – на 3 года

Полузащитник Александр Трошечкин перешел в «Пари НН» из «Ахмата».

Футболист подписал контракт сроком на 3 года и взял в новом клубе 10-й номер.

«По весне в «Ахмате», восстановившись после травмы, я получал не так много игрового времени, а в Нижнем почувствовал заинтересованность во мне со стороны руководства клуба и главного тренера. Это, безусловно, сыграло решающую роль.

Рад, что контракт подписан, и все сложилось наилучшим образом. В нижегородской команде царит дружелюбная атмосфера, это здорово. Со многими ребятами я играл раньше. Коллектив молодой, влился в него без проблем.

В Нижний в последнее время я приезжал играть в составе « ». Даже гол забил здесь в мае 2022 года. Но с городом еще предстоит познакомиться.

С Сергеем Николаевичем Юраном мы работали вместе в «Химках». Его требования мне хорошо знакомы и понятны, так что настроены на плодотворное сотрудничество», – сказал полузащитник.

Фото: fcnn.ru

– воспитанник «Локомотива». Ранее он выступал за «Ростов», «Факел», «Тосно», курский «Авангард», «Химки» и «Ахмат».

В минувшем сезоне 27-летний футболист забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Ахмат» в Мир . Его статистику можно изучить здесь.