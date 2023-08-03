«Месси достаточно хорошо говорит по-английски. Он берет уроки». Хавбек «Интер Майами» Тэйлор о Лео

Роберт Тэйлор описал уровень владения Лионеля Месси английским языком.

«Я беру уроки испанского, а он – английского. Наше общение прекрасным не назовешь, но на поле все иначе.

Я считаю, что футбол – это такой язык, который, если у тебя с кем-то появилась связь, не требует обязательного владения одним и тем же языком. Вы просто хорошо играете вместе.

Я слышал, как кое-что говорил на английском языке мне и еще нескольким игрокам вокруг. Думаю, он достаточно хорошо говорит по-английски», – сказал полузащитник сборной Финляндии.