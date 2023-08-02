Моура вернулся в «Сан-Паулу» до конца 2023-го. Хавбек ушел из «Тоттенхэма» свободным агентом
«Сан-Паулу» объявил о возвращении Лукаса Моуры.
Полузащитник в качестве свободного агента заключил с бразильским клубом контракт сроком до конца 2023 года.
Моура является воспитанником «Сан-Паулу». Он ушел из команды в 2013 году и с тех пор поиграл за «ПСЖ» и «Тоттенхэм».
Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/SaoPauloFC
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