Моура вернулся в «Сан-Паулу» до конца 2023-го. Хавбек ушел из «Тоттенхэма» свободным агентом

Теги высшая лига Бразилия премьер-лига Англия Сан-Паулу трансферы Тоттенхэм Лукас Моура Футбол

«Сан-Паулу» объявил о возвращении Лукаса Моуры.

Полузащитник в качестве свободного агента заключил с бразильским клубом контракт сроком до конца 2023 года.

Моура является воспитанником «Сан-Паулу». Он ушел из команды в 2013 году и с тех пор поиграл за «ПСЖ» и «Тоттенхэм».

Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/SaoPauloFC

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9 комментариев

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У меня с недавних пор при упоминании Моуры в голове возникает реплика Казанцева: «Мы увидели чууудо!»
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Большим талантом в своё время был
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Было ощущение, что он года 3 был у шпор, а оказывается уже довольно давно. Как быстро летит время (
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Ответ Lionel Andres Messi 10
У меня с недавних пор при упоминании Моуры в голове возникает реплика Казанцева: «Мы увидели чууудо!»
Казанцев и Шнякин тогда реально были под чем-то (может, тархуна перепили)) просто послушайте, КАК они комментировали))
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