Моура уйдет из «Тоттенхэма» летом бесплатно. Вингер может продолжить карьеру в Англии, Италии или Франции

покинет « » летом.

Бразилец не будет продлевать контракт, истекающий в июне, и покинет клуб свободным агентом. Как сообщает UOL, у Моуры есть предложения от клубов из Англии, Италии и Франции.

Также за ситуацией полузащитника наблюдает « », однако Моура планирует продолжить карьеру в Европе. Вингер рассчитывает подписать контракт как минимум на три сезона, поскольку заинтересован в долгосрочных проектах.

В текущем сезоне Моура провел за «Тоттенхэм» 8 матчей в , не отметившись результативными действиями. Подробная статистика доступна здесь.