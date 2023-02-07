Моура уйдет из «Тоттенхэма» летом бесплатно. Вингер может продолжить карьеру в Англии, Италии или Франции

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Лукас Моура покинет «Тоттенхэм» летом.

Бразилец не будет продлевать контракт, истекающий в июне, и покинет клуб свободным агентом. Как сообщает UOL, у Моуры есть предложения от клубов из Англии, Италии и Франции.

Также за ситуацией полузащитника наблюдает «Сан-Паулу», однако Моура планирует продолжить карьеру в Европе. Вингер рассчитывает подписать контракт как минимум на три сезона, поскольку заинтересован в долгосрочных проектах.

В текущем сезоне Моура провел за «Тоттенхэм» 8 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика доступна здесь.

5 комментариев

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Lana Rhoades
Ответ Saboroff
моуру к моуру
Они должны пересечься
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Saboroff
моуру к моуру
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Saboroff
моуру к моуру
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Sardor Abdujalilov
В Рому хотелось б или в Юве
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Антимосковский
так себе футболист, но хет-трик в лч был впечатляющим
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