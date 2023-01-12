«Тоттенхэм» не активировал продление контракта с Моурой. Бразилец станет свободным агентом летом
Полузащитник Лукас Моура, вероятно, покинет «Тоттенхэм» в этом году.
По данным The Telegraph, «шпоры» приняли решение не продлевать с игроком контракт, истекающий летом, и не стали активировать соответствующую опцию.
Бразилец выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2017/18. В текущем чемпионате Англии у него 8 матчей и ни одного результативного действия.
Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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