«Тоттенхэм» не активировал продление контракта с Моурой. Бразилец станет свободным агентом летом

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Тоттенхэм Лукас Моура Футбол

Полузащитник Лукас Моура, вероятно, покинет «Тоттенхэм» в этом году.

По данным The Telegraph, «шпоры» приняли решение не продлевать с игроком контракт, истекающий летом, и не стали активировать соответствующую опцию.

Бразилец выступает за «Тоттенхэм» с сезона-2017/18. В текущем чемпионате Англии у него 8 матчей и ни одного результативного действия.

Подробно со статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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ASH11
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Ответ PINHEAD
Он никогда не считался на уровне Неймара. Хороший игрок, но крайне не стабилен на дистанции. Легендарный хет-трик Аяксу вошёл в историю, как и несостоявшийся гол Марселю за Париж, который мог также стать легендарным.
На старте считался, по крайне мере очень перспективным. Начинал неплохо в ПСЖ, ассисты неплохие раздавал Кавани и Ибре, но по сравнению с Неймаром оказался обычным бегунком скорее.
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Любезный Коссутий
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все мы знаем этот клуб, который активнее всех интересуется свободными агентами
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PINHEAD
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Ответ ASH11
При переходе в ПСЖ считался очень талантливым, на уровне Неймара. В итоге, большой карьеры не получилось.
Он никогда не считался на уровне Неймара. Хороший игрок, но крайне не стабилен на дистанции. Легендарный хет-трик Аяксу вошёл в историю, как и несостоявшийся гол Марселю за Париж, который мог также стать легендарным.
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pit4er
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Зенит уже отправил Малкома на переговоры
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Dvin
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Вот этого свободного агента Рома вполне может подписать. Думаю, ещё не сказал своего слова
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ASH11
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При переходе в ПСЖ считался очень талантливым, на уровне Неймара. В итоге, большой карьеры не получилось.
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