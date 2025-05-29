Месси сделал дубль и ассист в матче с «Монреалем». У форварда «Интер Майами» 13+4 в 19 играх сезона

Лионель Месси сделал дубль и ассист в матче МЛС с «Монреалем» (4:2).

На 27-й минуте форвард «Интер Майами » открыл счет, на 68-й – ассистировал Луису Суаресу, а на 88-й – поставил точку в игре.

Всего в 19 матчах сезона во всех турнирах на счету Месси 13 голов и 4 результативные передачи. Подробнее его статистика – здесь .