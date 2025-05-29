Месси сделал дубль и ассист в матче с «Монреалем». У форварда «Интер Майами» 13+4 в 19 играх сезона
Лионель Месси сделал дубль и ассист в матче МЛС с «Монреалем» (4:2).
На 27-й минуте форвард «Интер Майами» открыл счет, на 68-й – ассистировал Луису Суаресу, а на 88-й – поставил точку в игре.
Всего в 19 матчах сезона во всех турнирах на счету Месси 13 голов и 4 результативные передачи. Подробнее его статистика – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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