У Миранчука 1+1 в матче с «Орландо». Хавбек «Атланты» сделал 2 голевых действия в 2 играх подряд
Алексей Миранчук забил гол и сделал результативный пас в матче МЛС с «Орландо» (3:2).
На 19-й минуте хавбек «Атланты Юнайтед» сравнял счет (1:1), а на 83-й – ассистировал Бартошу Слишу (2:2). Победный гол «Атланта» забила на 95-й минуте.
Таким образом, Миранчук совершил 2 голевых действия в двух играх подряд. Ранее он сделал 2 результативные передачи в матче с «Цинциннати» (4:2).
Всего в 16 играх сезона на счету россиянина 2 мяча и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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