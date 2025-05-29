У Миранчука 1+1 в матче с «Орландо». Хавбек «Атланты» сделал 2 голевых действия в 2 играх подряд

Алексей Миранчук забил гол и сделал результативный пас в матче МЛС с «Орландо» (3:2).

На 19-й минуте хавбек «Атланты Юнайтед » сравнял счет (1:1), а на 83-й – ассистировал Бартошу Слишу (2:2). Победный гол «Атланта» забила на 95-й минуте.

Таким образом, Миранчук совершил 2 голевых действия в двух играх подряд. Ранее он сделал 2 результативные передачи в матче с «Цинциннати» (4:2).

Всего в 16 играх сезона на счету россиянина 2 мяча и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь .