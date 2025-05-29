«Атланта» выиграла 2 матча подряд впервые в сезоне МЛС. У Миранчука по 2 голевых действия в обеих играх
«Атланта Юнайтед» выиграла два матча подряд впервые в сезоне МЛС.
Сегодня команда Алексея Миранчука одолела «Орландо Сити» (3:2), а ранее обыграла «Цинциннати» (4:2).
Примечательно, что россиянин совершил по 2 голевых действия в каждой из этих игр.
После 16 матчей «Атланта» занимает в Восточной конференции 12-е место из 15.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8044 голоса
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости