«Атланта» выиграла 2 матча подряд впервые в сезоне МЛС. У Миранчука по 2 голевых действия в обеих играх

«Атланта Юнайтед» выиграла два матча подряд впервые в сезоне МЛС.

Сегодня команда Алексея Миранчука одолела «Орландо Сити» (3:2), а ранее обыграла «Цинциннати» (4:2).

Примечательно, что россиянин совершил по 2 голевых действия в каждой из этих игр.

После 16 матчей «Атланта» занимает в Восточной конференции 12-е место из 15.