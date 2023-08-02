Елагин о старости: «Наступит, когда не будет тяги к женщинам и к рюмке, когда начну волочить ноги, забывать слова на сцене или во время репортажа»
Александр Елагин рассказал, когда, по его мнению, наступает старость.
– Художественному руководителю театра «У Никитских ворот» Марку Розовскому 86 лет. Он в изумительной форме, каждый год премьера за премьерой. Глядя на него, понимаете, что стареть не страшно?
– Что такое старость? Мне кажется, она наступит, когда начну волочить ноги, на сцене или во время репортажа стану забывать слова. Когда не будет тяги к женщинам. И к рюмке.
После тяжелого спектакля выкурить сигаретку, махнуть в гримерке по сто грамм – это ж святое!
Мне рассказывали, что даже в великом БДТ Кирилл Лавров, отыграв спектакль, доставал бутылочку «Московской», раскладывал на газетке закуску и выпивал с Басиком, Олегом Басилашвили. Театральная традиция!
Впрочем, к тому моменту, когда накроет старость, которую описал, наверное, я уже не буду появляться ни на сцене, ни у микрофона. Превращусь в обычного пенсионера. Если раньше не сыграю в ящик, – сказал комментатор Александр Елагин, которому сегодня исполнилось 70 лет.
Елагин запивает водку кефиром: «Идеальный вариант. Ребята из КГБ научили – чтобы не повело. Спокойно литр можно засосать»
Елагин один из любимых комментаторов, приятно его слушать всегда
а не ректификат ?
Пусть жизнь как можно дольше будет яркой как прыжки ДЭЭЭ ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕАА на пике!🥂
Ведь сохранение исходного вкуса и аромата этих продуктов и есть самое главное )))
И , как говорится , всегда играл .
Только там он - Александр Масалов !