Елагин о старости: «Наступит, когда не будет тяги к женщинам и к рюмке, когда начну волочить ноги, забывать слова на сцене или во время репортажа»

Александр Елагин рассказал, когда, по его мнению, наступает старость.

– Художественному руководителю театра «У Никитских ворот» Марку Розовскому 86 лет. Он в изумительной форме, каждый год премьера за премьерой. Глядя на него, понимаете, что стареть не страшно?

– Что такое старость? Мне кажется, она наступит, когда начну волочить ноги, на сцене или во время репортажа стану забывать слова. Когда не будет тяги к женщинам. И к рюмке.

После тяжелого спектакля выкурить сигаретку, махнуть в гримерке по сто грамм – это ж святое!

Мне рассказывали, что даже в великом БДТ Кирилл Лавров, отыграв спектакль, доставал бутылочку «Московской», раскладывал на газетке закуску и выпивал с Басиком, Олегом Басилашвили. Театральная традиция!

Впрочем, к тому моменту, когда накроет старость, которую описал, наверное, я уже не буду появляться ни на сцене, ни у микрофона. Превращусь в обычного пенсионера. Если раньше не сыграю в ящик, – сказал комментатор , которому сегодня исполнилось 70 лет.

Елагин запивает водку кефиром: «Идеальный вариант. Ребята из КГБ научили – чтобы не повело. Спокойно литр можно засосать»