Елагин о старости: «Наступит, когда не будет тяги к женщинам и к рюмке, когда начну волочить ноги, забывать слова на сцене или во время репортажа»

Теги премьер-лига Россия телевидение Александр Елагин Спорт-Экспресс алкоголь и спорт Футбол

Александр Елагин рассказал, когда, по его мнению, наступает старость.

– Художественному руководителю театра «У Никитских ворот» Марку Розовскому 86 лет. Он в изумительной форме, каждый год премьера за премьерой. Глядя на него, понимаете, что стареть не страшно?

– Что такое старость? Мне кажется, она наступит, когда начну волочить ноги, на сцене или во время репортажа стану забывать слова. Когда не будет тяги к женщинам. И к рюмке.

После тяжелого спектакля выкурить сигаретку, махнуть в гримерке по сто грамм – это ж святое!

Мне рассказывали, что даже в великом БДТ Кирилл Лавров, отыграв спектакль, доставал бутылочку «Московской», раскладывал на газетке закуску и выпивал с Басиком, Олегом Басилашвили. Театральная традиция!

Впрочем, к тому моменту, когда накроет старость, которую описал, наверное, я уже не буду появляться ни на сцене, ни у микрофона. Превращусь в обычного пенсионера. Если раньше не сыграю в ящик, – сказал комментатор Александр Елагин, которому сегодня исполнилось 70 лет.

Елагин запивает водку кефиром: «Идеальный вариант. Ребята из КГБ научили – чтобы не повело. Спокойно литр можно засосать»

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елагин красавчик! Видно-молод душой.
+70
-2
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елагин - маэстро, огромное удовольствие слушать, долгих лет!
+47
-4
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елагин был стар ещё на рен тв.
+38
-4
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Леван Мкртчян
Суперстар
Да и влюбил в АПЛ, когда она ещё была далека от нынешней, а лучшей в мире являлась тогда Серия А тысячи неофитов благодаря шикарному голосу, не поддельным эмоциям, влюбленности в свое дело и актёрскому мастерству и дикции конечно! Если бы о том знали нынешние боссы АПЛ то должны были бы скинуться на шикарный презент Елагину, хехе
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ onegin2007
Елагин был стар ещё на рен тв.
Суперстар
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Ширвиндт: "Я стал счастлив когда продал дачу и стал импотентом"
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старость - не радость.
Елагин один из любимых комментаторов, приятно его слушать всегда
+19
-10
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лучший футбольный комментатор, смытый завистниками с центрального телевидения...
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Старой закалки человек, советской )))
В смысле до советской власти пили водку дистиллят,
а не ректификат ?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любимый комментатор.
Пусть жизнь как можно дольше будет яркой как прыжки ДЭЭЭ ХЕЕЕЕЕЕЕЕЕАА на пике!🥂
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Andrey Yaroslavtsev
Старой закалки человек, советской )))
До советского союза не выпивали и не трахались?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Александр Колосов
Так ректификация и дистилляция это по сути одно и тоже. Основная цель дистилляции – сохранение аромата и вкуса продукта, передаваемого ему сырьем, из которого он производится. В ректификованных продуктах вкус и аромат выхолащиваются в процессе ректификации. А сам процесс практичестки идентичен
Тут уж позвольте с Вами не согласиться, коллега !
Ведь сохранение исходного вкуса и аромата этих продуктов и есть самое главное )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ OldRedWhite
В смысле до советской власти пили водку дистиллят, а не ректификат ?
Так ректификация и дистилляция это по сути одно и тоже. Основная цель дистилляции – сохранение аромата и вкуса продукта, передаваемого ему сырьем, из которого он производится. В ректификованных продуктах вкус и аромат выхолащиваются в процессе ректификации. А сам процесс практичестки идентичен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Russ Ivan
Лучший футбольный комментатор, смытый завистниками с центрального телевидения...
Солидарен. Импонирует мне своим тембром, эрудицией и ведением репортажа без эпатажа.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ onegin2007
Елагин был стар ещё на рен тв.
главное не стареть душой!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Последний из ламповых.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елагин еще и в театре играет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ БляхаджинсКарпина
Елагин еще и в театре играет?
Конечно !
И , как говорится , всегда играл .
Только там он - Александр Масалов !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Старой закалки человек, советской )))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елагин уже давно гонит в эфире. Помню матч Мальорка - Реал, где он весь матч просто оскорблял Винисиуса. Даже назвал его мерзавцем. У деда крыша давно течет. И он не в состоянии проводить беспристрастные матчи. В том матче откровенно болел против Реала. Неприятно слушать такое
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елагину долгая лета! Старина Берл до 85 не терял тяги к женщинам и вину..И только костлявая помешала ему дальше продолжать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сказав это, побрёл к выходу, равнодушно отмахнувшись от предложенной рюмки водки в руке обнаженной женщины, у двери открыл было рот, но замешкавшись растерянно похлопал глазами и вышел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь "Супруга Елагина" присоединился к беседе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полюбил АПЛ с его "сопровождением". Это был очень необычный коммент, что-то из тех времен, из 50-60-х что ли. Многие не приемлют, но мне очень нравилось. Интонации, тембр голоса, интеллигентность. Многих лет, уважаемый Александр Викторович, многих лет!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Питер Пэн
Да и влюбил в АПЛ, когда она ещё была далека от нынешней, а лучшей в мире являлась тогда Серия А тысячи неофитов благодаря шикарному голосу, не поддельным эмоциям, влюбленности в свое дело и актёрскому мастерству и дикции конечно! Если бы о том знали нынешние боссы АПЛ то должны были бы скинуться на шикарный презент Елагину, хехе
Да. Голос из юности ,навечно впечатавшийся в сознание, как символ и главная ассоциация с олдскульным АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий