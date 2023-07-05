«Барса» не получила первые выплаты на 60 млн евро от продажи Barça Studios. Компаниям, выкупившим акции, дана отсрочка до конца года
«Барселона» по-прежнему не получила часть выплат от продажи Barça Studios.
Напомним, в августе прошлого года «Барселона» продала 49% Barça Studios двум компаниям – Socios.com и Orpheus Media приобрели по 24,5% акций. Таким образом «Барселона» активировала экономические рычаги, позволившие зарегистрировать контракты новых игроков.
Каждая доля оценивалась в 100 миллионов евро, при этом при оформлении сделки каждая из компаний заплатила по 10 миллионов евро – оставшуюся сумму необходимо было выплачивать частями по 30 млн евро в течение трех лет.
Как передает Mundo Deportivo со ссылкой на Cope, ни одна из двух компаний, выкупивших долю медиабренда Barça Studios, не провела первый платеж в установленный срок 15 июня. Socios.com и Orpheus Media попросили отложить выплаты до конца года, и «Барселона» согласилась предоставить отсрочку.
Сообщается, что задержка выплат была предусмотрена в представленном «Барселоной» ранее плане жизнеспособности и никак не повлияет на финансовый фэйр-плей и, как следствие, трансферные планы клуба.
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