«Барса» не получила первые выплаты на 60 млн евро от продажи Barça Studios. Компаниям, выкупившим акции, дана отсрочка до конца года

Теги Барселона Ла Лига бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

«Барселона» по-прежнему не получила часть выплат от продажи Barça Studios.

Напомним, в августе прошлого года «Барселона» продала 49% Barça Studios двум компаниям – Socios.com и Orpheus Media приобрели по 24,5% акций. Таким образом «Барселона» активировала экономические рычаги, позволившие зарегистрировать контракты новых игроков.

Каждая доля оценивалась в 100 миллионов евро, при этом при оформлении сделки каждая из компаний заплатила по 10 миллионов евро – оставшуюся сумму необходимо было выплачивать частями по 30 млн евро в течение трех лет.

Как передает Mundo Deportivo со ссылкой на Cope, ни одна из двух компаний, выкупивших долю медиабренда Barça Studios, не провела первый платеж в установленный срок 15 июня. Socios.com и Orpheus Media попросили отложить выплаты до конца года, и «Барселона» согласилась предоставить отсрочку.

Сообщается, что задержка выплат была предусмотрена в представленном «Барселоной» ранее плане жизнеспособности и никак не повлияет на финансовый фэйр-плей и, как следствие, трансферные планы клуба.

12 комментариев

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Cruel Snake
Надо бить их, их же оружием. Попросить, что-бы они отказались от части выплат. Трудные времена, туда сюда
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Roman Araslanov
Уже даже рычаги не работают)
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Wekil Halylow
Гюндоган: WTF!!!
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Tristan...
Корм для хейтеров, не прочитавших новость дальше заголовка... Спойлер - там говорится, что это было предусмотрено Барсой и никак не повлияет на финансовый фейр плей...
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Адилет Асанкожоев
Ответ dr. cage
Хороший ход.. Ведь Барса даже адвокатов нанять не сможет.. Все ушло на зп Иньиго и Илкаю..
Ну Лапорта и Алемани юристы, на крайняк сами будут
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fussballer
Рычаг заклинило.
+4
-4
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