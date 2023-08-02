«Кержаков поменял тактику. Теперь мы играем как «Сити» Гвардиолы – 3-5-2». Президент сербского «Спартака» о российском тренере
Президент «Спартака» из Суботицы доволен работой Александра Кержакова в клубе.
Российский специалист возглавил сербский «Спартак» в июне текущего года, подписав контракт по схеме «1+1».
В 1-м туре чемпионата Сербии команда под руководством Кержакова одержала победу над ИМТ – 2:1.
– Победа в первом туре – это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера.
Если говорить об изменениях, которые внес российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков «Спартака», но и тактика.
Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию, и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы.
– Сможет ли Кержаков вывести «Спартак» в еврокубки?
– Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьется хороших результатов в этом году, – сказал Никола Симович.
- Главное, чтобы не получилось, как у Эйзенштейна.
- Не бойтесь, как у Эйзенштейна не получится.