«Кержаков поменял тактику. Теперь мы играем как «Сити» Гвардиолы – 3-5-2». Президент сербского «Спартака» о российском тренере

Президент «Спартака» из Суботицы доволен работой Александра Кержакова в клубе.

Российский специалист возглавил сербский «Спартак» в июне текущего года, подписав контракт по схеме «1+1».

В 1-м туре чемпионата Сербии команда под руководством одержала победу над ИМТ – 2:1.

– Победа в первом туре – это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера.

Если говорить об изменениях, которые внес российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков « », но и тактика.

Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию, и теперь футболисты играют в 3-5-2, как « » .

– Сможет ли Кержаков вывести «Спартак» в еврокубки?

– Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьется хороших результатов в этом году, – сказал Никола Симович.