«Кержаков поменял тактику. Теперь мы играем как «Сити» Гвардиолы – 3-5-2». Президент сербского «Спартака» о российском тренере

Теги Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Александр Кержаков высшая лига Сербия Пеп Гвардиола Спартак Суботица Футбол

Президент «Спартака» из Суботицы доволен работой Александра Кержакова в клубе.

Российский специалист возглавил сербский «Спартак» в июне текущего года, подписав контракт по схеме «1+1».

В 1-м туре чемпионата Сербии команда под руководством Кержакова одержала победу над ИМТ – 2:1.

– Победа в первом туре – это хороший результат. Благодаря Александру Кержакову в клубе отличная атмосфера.

Если говорить об изменениях, которые внес российский специалист, то это не только хорошее настроение игроков «Спартака», но и тактика.

Раньше команда играла по схеме 4-3-3, Александр поменял формацию, и теперь футболисты играют в 3-5-2, как «Манчестер Сити» Гвардиолы.

– Сможет ли Кержаков вывести «Спартак» в еврокубки?

– Каждый в клубе верит, что с Александром наша команда не будет бороться за выживание, а добьется хороших результатов в этом году, – сказал Никола Симович.

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13 комментариев

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Никита Самарин
МС вообще-то не играет в 3-5-2, они играют при обороне 4-4-2, а при атаке 3-2-4-1. 🧐
+11
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+11
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Yujanin
Ответ 6tspey7tb5
Оказывается все как просто да. Поменял схему и уже ровня Пепу
Ну это спортсру так думает,никто более не сравнивал Кержакова и Гвардиолу
+4
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+4
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Слончик
Пара форвардов Эрлинг-Холанд конечно наклепала голов в прошлом сезоне.
+3
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+3
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6tspey7tb5
Оказывается все как просто да. Поменял схему и уже ровня Пепу
+3
-1
+2
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sundance
Удачи Кержу
+2
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+2
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Roman_ello
Ответ Никита Самарин
МС вообще-то не играет в 3-5-2, они играют при обороне 4-4-2, а при атаке 3-2-4-1. 🧐
Да кому какое дело. Это ж жёлтая пресса😁 Напихали цифры, фамилии всё. Готово👍🏼🤣
+2
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Антимосковский
теперь сербский «спартак» играет как российский «спартак»
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XavIniesta2008-2015
«Схема-бессмысленный набор цифр»-Хосеп Гвардиола
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pit4er
Шарлатанил, шарлатаню и буду шарлатанить
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Сибирский литовец
Хорошее начало
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dimur
Как в одном анекдоте про съемку фильма:
- Главное, чтобы не получилось, как у Эйзенштейна.
- Не бойтесь, как у Эйзенштейна не получится.
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Матвей Суицидин
Ответ Roman_ello
Да кому какое дело. Это ж жёлтая пресса😁 Напихали цифры, фамилии всё. Готово👍🏼🤣
какая желтая пресса? это официальное заявление
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