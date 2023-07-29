Кержаков выиграл дебютный матч во главе «Спартака» из Суботицы в чемпионате Сербии

Александр Кержаков с победы начал работу во главе «Спартака» из Суботицы.

Команда российского тренера в 1-м туре высшей лиги Сербии одолела ИМТ – 2:1.

Экс-нападающий сборной России в июне подписал со « » контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон. Ранее он работал в «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и сборной России U17.

«Спартак» Кержакова: назван в честь партизана, связан с железной дорогой, принадлежит алкомагнату