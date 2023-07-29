Кержаков выиграл дебютный матч во главе «Спартака» из Суботицы в чемпионате Сербии

Теги Александр Кержаков высшая лига Сербия Спартак Суботица Футбол

Александр Кержаков с победы начал работу во главе «Спартака» из Суботицы.

Команда российского тренера в 1-м туре высшей лиги Сербии одолела ИМТ – 2:1.

Экс-нападающий сборной России в июне подписал со «Спартаком» контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон. Ранее он работал в «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и сборной России U17.

Спартак Суботица – IMT Novi Beograd 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
29 июля, 19.55, «Городской стадион Суботица»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 15, пенальти Luković, 1:1 – 43 Джурасович, 2:1 – 63 Хрстич.
Спартак СуботицаМанойлович, Bogićević, Танасиевич (Станоев, 80), Керкез, Bugarin, Miodragovic (Видович, 69), Миич, Тодороски (Тошески, 80), Убипарип (Rošević, 46), Хрстич (Биелович, 80).
IMT Novi BeogradГордич, Glišić, Савич, Delević, Чиркович, Radočaj, Стаменич (Живоинович, 80), Киевчанин (Ламбулич, 84), Vukić (Zulfić, 90), Лукович (Стефанович, 84), Luković.
Предупреждения:
Тодороски (15), Чиркович (61), Bugarin (61), Видович (71), Ламбулич (90).

«Спартак» Кержакова: назван в честь партизана, связан с железной дорогой, принадлежит алкомагнату

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Черентаев
Кержакович молодец! удачи!
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pushkin_CR7
Саааааша Кержаков, лала-лала-лала-лалалааааааа!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий