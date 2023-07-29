Кержаков выиграл дебютный матч во главе «Спартака» из Суботицы в чемпионате Сербии
Александр Кержаков с победы начал работу во главе «Спартака» из Суботицы.
Команда российского тренера в 1-м туре высшей лиги Сербии одолела ИМТ – 2:1.
Экс-нападающий сборной России в июне подписал со «Спартаком» контракт на один год с возможностью продления еще на один сезон. Ранее он работал в «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и сборной России U17.
- Дата проведения
- 29 июля, 19.55, «Городской стадион Суботица»
- Голы:
- 0:1 – 15, пенальти Luković, 1:1 – 43 Джурасович, 2:1 – 63 Хрстич.
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Спартак Суботица –
Манойлович, Bogićević, Танасиевич (Станоев, 80), Керкез, Bugarin, Miodragovic (Видович, 69), Миич, Тодороски (Тошески, 80), Убипарип (Rošević, 46), Хрстич (Биелович, 80).
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IMT Novi Beograd –
Гордич, Glišić, Савич, Delević, Чиркович, Radočaj, Стаменич (Живоинович, 80), Киевчанин (Ламбулич, 84), Vukić (Zulfić, 90), Лукович (Стефанович, 84), Luković.
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