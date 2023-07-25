«Динамо» хочет Агкацева, но не готово платить более 2 млн евро. «Краснодар» требует 5 млн

«Динамо» интересен вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, недавно московский клуб связался с « », чтобы обсудить возможный трансфер голкипера.

В ответ южане сообщили, что готовы продать за пять миллионов евро, при этом « » не готово платить за него более двух миллионов.

Некоторое время назад стало известно, что «Краснодар» не отпустил Станислава в «Ростов» на правах аренды из-за опасений, связанных с возможным уходом Матвея Сафонова.

В прошлом сезоне Станислав провел 3 матча в Мир и 5 – в Фонбет Кубке России. В этих играх он пропустил 6 голов и провел 4 сухих матча.

Полную статистику 21-летнего вратаря «Краснодара» можно изучить здесь.