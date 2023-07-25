«Динамо» хочет Агкацева, но не готово платить более 2 млн евро. «Краснодар» требует 5 млн
«Динамо» интересен вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
Как утверждает инсайдер Иван Карпов, недавно московский клуб связался с «Краснодаром», чтобы обсудить возможный трансфер голкипера.
В ответ южане сообщили, что готовы продать Агкацева за пять миллионов евро, при этом «Динамо» не готово платить за него более двух миллионов.
Некоторое время назад стало известно, что «Краснодар» не отпустил Станислава в «Ростов» на правах аренды из-за опасений, связанных с возможным уходом Матвея Сафонова.
В прошлом сезоне Станислав провел 3 матча в Мир РПЛ и 5 – в Фонбет Кубке России. В этих играх он пропустил 6 голов и провел 4 сухих матча.
Полную статистику 21-летнего вратаря «Краснодара» можно изучить здесь.
За 2 Краснодару точно нет смысла его отдавать. Но и 5 за него это много.
Реально цена на него как раз по середине между 2 и 5 миллионами.
Те же россияне: не видят ничего такого, что за резервного вратаря, который провел в лиге меньше 10 матчей, требуют 5 миллионов.