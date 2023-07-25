«Динамо» хочет Агкацева, но не готово платить более 2 млн евро. «Краснодар» требует 5 млн

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Краснодар Станислав Агкацев деньги Футбол

«Динамо» интересен вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.

Как утверждает инсайдер Иван Карпов, недавно московский клуб связался с «Краснодаром», чтобы обсудить возможный трансфер голкипера.

В ответ южане сообщили, что готовы продать Агкацева за пять миллионов евро, при этом «Динамо» не готово платить за него более двух миллионов.

Некоторое время назад стало известно, что «Краснодар» не отпустил Станислава в «Ростов» на правах аренды из-за опасений, связанных с возможным уходом Матвея Сафонова.

В прошлом сезоне Станислав провел 3 матча в Мир РПЛ и 5 – в Фонбет Кубке России. В этих играх он пропустил 6 голов и провел 4 сухих матча.

Полную статистику 21-летнего вратаря «Краснодара» можно изучить здесь.

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Пффф, топовый вратарь, возможно даже талантливее Сафонова. Пущай за 2 скупают всяких Ломаевых.
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Capitan_RAF
я канеш понимаю, что молодой и перспективный... но 5 лямов чет слишком
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юльчик
за 2 мил тока губазакаточную машинку Краснодар им продать может
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vodichka_play
С приходом Лички,хоть трансферные слухи пошли.Когда был Йоканович не было столько активностей на рынке
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tor300358
Агкацев намного сильнее распиаренного Сафонова. Краснодарцы дураки будут, если его продадут.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaginary
Ответ Capitan_RAF
я канеш понимаю, что молодой и перспективный... но 5 лямов чет слишком
нет проблем, походите по рынку
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
verhowen
Агкацева нужно покупать Динамо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саня Терехов
Ответ Vodichka_play
С приходом Лички,хоть трансферные слухи пошли.Когда был Йоканович не было столько активностей на рынке
Вы считаете, что за трансферы( и циркуляцию слухов вокруг них) отвечает лично главный тренер?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*Василёк*
Динамо хочет и рыбку съесть и на кактус сесть.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Трофимов
Стас реально сильнее Лещука и Шунина и за него Динамо даёт 2млн. Смешно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Caniball
Молодой, перспективный. На трансфермаркте стоит 1 млн. евро.
За 2 Краснодару точно нет смысла его отдавать. Но и 5 за него это много.
Реально цена на него как раз по середине между 2 и 5 миллионами.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
White Bone
Нету денег - нету стульев)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivan Fedorov
понятно что Шунин не вратарь
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Capitan_RAF
Ответ imaginary
нет проблем, походите по рынку
Россияне: жалуются на то, что за футболистов платят необоснованные деньги.
Те же россияне: не видят ничего такого, что за резервного вратаря, который провел в лиге меньше 10 матчей, требуют 5 миллионов.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Бажуков
Ответ White Bone
Нету денег - нету стульев)
Нету, нет такого слова в русском языке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Лукьяненко
Ответ Faust Doc
Пффф, топовый вратарь, возможно даже талантливее Сафонова. Пущай за 2 скупают всяких Ломаевых.
купите Ломаева, пожалуйста
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
verhowen
Ответ skorpy55
Думаю не стоит. Надо опытного искать, молодые есть свои....
А почему бы и не купить, если Агкацев уже сейчас играет не хуже Сафонова. Уже сейчас виден его уровень таланта. Просто нужно договориться, за разумную цену.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolobas
Своих что ли вратарей не хватает? Дайте шанс Лещуку. Есть молодой Будачев
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Парчинский
Вратарская линия в команде самая слабая в лиге.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Ну видимо объявили пять, потому что не хотят продавать. Но пять всё-таки объявили, вдруг найдутся где дураки.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
В юношеских школах поискали б уж тогда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daas Holding
Почему дураки? У Краснодара есть ещё вратарь, который сильнее и Моти и Стаса! Штепа....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IngibitorMao
Ответ Faust Doc
Пффф, топовый вратарь, возможно даже талантливее Сафонова. Пущай за 2 скупают всяких Ломаевых.
Будут деньги, приходите
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Эсперов
У нас есть на замену Агкацеву Сафронов .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Можно Мишу Кержакова взять. Недорогой. Тащер от Бога
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий