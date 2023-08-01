Эриксен о Хейлунде: «Это сильный девятый номер, очень хороший футболист. Он вырос как игрок в прошлом сезоне»

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия Кристиан Эриксен Расмус Хейлунд Футбол

Кристиан Эриксен высказался о футбольных качествах Расмуса Хейлунда.

Датский нападающий «Аталанты» переходит в «Манчестер Юнайтед» за 75+10 миллионов евро.

«Это сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне, с того момента, когда я впервые увидел его в сборной. Это очень хороший футболист.

Он отличный парень, хороший игрок. Как я сказал, он добился прогресса в своей игре, выступая на позиции девятого номера, как и в сборной.

Но, честно говоря, я не так много смотрел матчей «Аталанты», но понимаю, как они играют, и Расмус здорово вписался в игру команды, поэтому он хороший игрок», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен.

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Михайлов
Я уж подумал что он так про Холланда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
9 голов за карьеру, действительно очень сильный. Маню развели
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Ман Сити
9 голов за карьеру, действительно очень сильный. Маню развели
Слушай, вот ты вроде шаришь за МЮ, даже в курсе некоторых моментов, которые не всем известны.
Поделись мудростью, скажи : какие трансферы бы посоветовал? Какого тренера чтобы за чемпионство бороться и в ЛЧ регулярно играть?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Chop X
Ответ red hikkikomori
Слушай, вот ты вроде шаришь за МЮ, даже в курсе некоторых моментов, которые не всем известны. Поделись мудростью, скажи : какие трансферы бы посоветовал? Какого тренера чтобы за чемпионство бороться и в ЛЧ регулярно играть?
Гарри Кейн
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий