Эриксен о Хейлунде: «Это сильный девятый номер, очень хороший футболист. Он вырос как игрок в прошлом сезоне»

Кристиан Эриксен высказался о футбольных качествах Расмуса Хейлунда.

Датский нападающий «Аталанты» переходит в «Манчестер Юнайтед» за 75+10 миллионов евро.

«Это сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне, с того момента, когда я впервые увидел его в сборной. Это очень хороший футболист.

Он отличный парень, хороший игрок. Как я сказал, он добился прогресса в своей игре, выступая на позиции девятого номера, как и в сборной.

Но, честно говоря, я не так много смотрел матчей «Аталанты», но понимаю, как они играют, и Расмус здорово вписался в игру команды, поэтому он хороший игрок», – сказал полузащитник « » .

В прошедшем сезоне Серии А Хейлунд провел 32 матча и забил 9 голов.