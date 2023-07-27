«Ливерпуль» предложит 42,5+2,5 млн фунтов за Лавиа. «Саутгемптон» хочет 50 млн с учетом бонусов
«Ливерпуль» и «Саутгемптон» продолжают переговоры по Ромео Лавиа.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, сегодня клубы вновь пообщаются, чтобы обсудить условия сделки.
Ожидается, что новое предложение «Ливерпуля» составит 42,5+2,5 млн фунтов. «Саутгемптон» требует 50 миллионов фунтов с учетом бонусов. Детали сделки и условия произведения выплат сторонам еще предстоит согласовать.
Вчера стало известно, что «Саутгемптон» отклонил первое предложение «Ливерпуля» по Лавиа на сумму в 37 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробная статистика 19-летнего бельгийца доступна здесь.
Нужно или ждать увольнения Клоппа или чуда что нынешнее руководство додумается купить топ игрока