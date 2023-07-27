«Ливерпуль» предложит 42,5+2,5 млн фунтов за Лавиа. «Саутгемптон» хочет 50 млн с учетом бонусов

«Ливерпуль» и «Саутгемптон» продолжают переговоры по Ромео Лавиа.

Как пишет журналист , сегодня клубы вновь пообщаются, чтобы обсудить условия сделки.

Ожидается, что новое предложение « » составит 42,5+2,5 млн фунтов. «Саутгемптон» требует 50 миллионов фунтов с учетом бонусов. Детали сделки и условия произведения выплат сторонам еще предстоит согласовать.

Вчера стало известно, что « » отклонил первое предложение «Ливерпуля» по Лавиа на сумму в 37 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробная статистика 19-летнего бельгийца доступна здесь.