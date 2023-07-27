«Ливерпуль» предложит 42,5+2,5 млн фунтов за Лавиа. «Саутгемптон» хочет 50 млн с учетом бонусов

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Ромео Лавиа Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» и «Саутгемптон» продолжают переговоры по Ромео Лавиа.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, сегодня клубы вновь пообщаются, чтобы обсудить условия сделки.

Ожидается, что новое предложение «Ливерпуля» составит 42,5+2,5 млн фунтов. «Саутгемптон» требует 50 миллионов фунтов с учетом бонусов. Детали сделки и условия произведения выплат сторонам еще предстоит согласовать.

Вчера стало известно, что «Саутгемптон» отклонил первое предложение «Ливерпуля» по Лавиа на сумму в 37 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне АПЛ Лавиа провел 29 матчей. Подробная статистика 19-летнего бельгийца доступна здесь

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14 комментариев

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Давид Agabekyan
Ответ ta-tosha
доложите ещё 40 и купите Киммиха, пока он не передумал уйти из Бундеслиги
Генри из-за 5 миллионов торгуется, а ты предлагаешь 40 накинуть
+18
-2
+16
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ta-tosha
доложите ещё 40 и купите Киммиха, пока он не передумал уйти из Бундеслиги
+6
-2
+4
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ман сити фейк
Ответ Пирс Морган
Что-то продешевили, там за тиктокера отдали 100
К сожалению Ливерпуль это не Челси
+7
-4
+3
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Kastiliexo
Ответ ман сити фейк
К сожалению Ливерпуль это не Челси
К счастью
+6
-3
+3
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2vdhrvmmzf
У Сити же есть опция обратного выкупа за 40 млн, не проще им выкупить и денег сверху себе сделать?)
+2
0
+2
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ман сити фейк
Ответ 2vdhrvmmzf
У Сити же есть опция обратного выкупа за 40 млн, не проще им выкупить и денег сверху себе сделать?)
Если его купят Сити потом не смогут продавать будет явным балластом для команды.
+1
0
+1
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vladimir.kostrichko
Ответ ta-tosha
доложите ещё 40 и купите Киммиха, пока он не передумал уйти из Бундеслиги
Ты не знаешь владельцев Ливерпуля.....Тот факт,что Ливерпуль может в этом трансферном окне утйти в минус 20-30 лямов для них неописуемый ужас....
+1
0
+1
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Пирс Морган
Что-то продешевили, там за тиктокера отдали 100
+4
-4
0
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Андрей Романов
Если будет нехватать, Хендерсон добавит, может себе позволить)
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llolishe
Да я уже свык с мыслью что Ливерпуль даже этого футболиста не купит
Нужно или ждать увольнения Клоппа или чуда что нынешнее руководство додумается купить топ игрока
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Vit@lis
Ответ RealJon
Судя по торговлю, это будет последней покупкой Ливерпуля. А там у них в защите огромная дыра. В товарняке, пропустили от немецких клубов второго дивизиона 2-4 голов. трудно Клоппу соревноваться с Пепам. А он пока единственный кто может
ты смешной :)
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