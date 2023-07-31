Фабиньо о «Ливерпуле»: «Я играл на лучшем стадионе мира и пережил лучший матч в жизни – против «Барсы». Это навсегда в памяти»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Футбол

Фабиньо обратился к «Ливерпулю» после перехода в «Аль-Иттихад».

Полузащитник перешел в клуб из Саудовской Аравии за 40 миллионов евро.

«Сегодня я покидаю мой дом. Я носил форму «Ливерпуля» пять лет и всегда считал это величайшей честью и счастьем. Меня все приняли в клубе с самого первого дня. В этом клубе я увидел такие отношения между людьми, которые заставили меня почувствовать себя частью семьи.

За эти пять лет я вырос как игрок, как мужчина, воплотил мечты в жизнь. В этой форме я выиграл все титулы, о которых футболист может только  мечтать. АПЛ, Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги.

Благодаря «Ливерпулю» я достиг своего высочайшего уровня и сыграл на чемпионате мира. Благодаря «Ливерпулю» я осуществил свою мечту, когда вышел на стадион с сыном в руках. Благодаря «Ливерпулю» я играл на лучшем стадионе в мире, с лучшей атмосферой – на «Энфилде».

Благодаря «Ливерпулю» я пережил самый важный матч в своей жизни – камбэк против «Барселоны», который стал возможен только благодаря «Энфилду». Тот момент навсегда останется в моей памяти. 

Меня всегда впечатляли отношения между клубом и болельщиками. Могу сказать – «Ты никогда не будешь один», особенно после того матча, вместе с нашими болельщиками, – это был самый определяющий момент в моей карьере в «Ливерпуле».

Говорю от всего сердца – я люблю этот клуб. Спасибо, «красные», за все, что мы пережили вместе. Ты никогда не будешь один», – написал футболист.

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15 комментариев

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AlexKhokhlov
Блин, ему 29 лет только исполнилось. Года 3 точно еще мог в Европе попылить, но нет. Во всем этом «Арабском лете» обиден не сам факт вбухивания огромных сумм в игроков, а неприкрытое желание самих игроков менять карьеру на $$. И вроде понимаешь их, но все равно грустно так(
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Pucheslav
Ответ llolishe
Ну к Фабу претензий нет -пахал на поле и был полезен команде Это Клопп не знает что такое ротация что Фаб отдыхал только по праздникам
Где Ливерпуль был бы без Клоппа, не подскажешь ? Ты тролишь или на полном серьезе все это пишешь ?
+7
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David Aprasidze
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Это и показывает величие Барселоны. Игрок выиграл ЛЧ, АПЛ, но наивысшей точкой в карьере считает отскок в матче с Барсой
Отскок не может быть c разницей в 4 мяча
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Pucheslav
Ответ llolishe
Зачем прошлое вспоминать За два прошлых сезон можно посмотреть что Клоппу плевать на клуб
А мне кажется что ты пародия на гения в очках которая просто решила тролить чуть тоньше чем он. 2 сезона назад кстати было 1 очко отставания от Сити, финал лиги чемпионов и 2 кубка
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David Aprasidze
Ответ Арман Мартиросян
Отскок был в первом матче, когда у Ливерпуля была больше моментов, но на табло были аномальные 3-0. Ответный матч расставил все по местам.
Обиднее всего было празднование Луиски. А так испанцы победили на классе. Красиво.
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Арман Мартиросян
Ответ David Aprasidze
Обиднее всего было празднование Луиски. А так испанцы победили на классе. Красиво.
Ничего, ему простительно. Его космическую игру за красных ни один болельщик не забудет.
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Zlatan Ibra
Карриус: "Блин, всё в точку!" ;(
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Джанлука Нальюка
Ответ llolishe
Надоело отмазки раз за разом Был близко,дошел до финала Главное побеждать А если Трент весь измученный играет финал ЛЧ и потом Клопп удивляется что Винисиус бежит быстрее тот тут без комментариев
А кого он должен был ставить вместо трента ? В команде тупо нет второго правого защитника. В этом клопп виноват ?
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Direct free kick
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Это и показывает величие Барселоны. Игрок выиграл ЛЧ, АПЛ, но наивысшей точкой в карьере считает отскок в матче с Барсой
Так откуда взялась победа в ЛЧ? Причинно-следственная связь должна соблюдаться
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