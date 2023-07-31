Фабиньо о «Ливерпуле»: «Я играл на лучшем стадионе мира и пережил лучший матч в жизни – против «Барсы». Это навсегда в памяти»

Фабиньо обратился к «Ливерпулю» после перехода в «Аль-Иттихад».

Полузащитник перешел в клуб из Саудовской Аравии за 40 миллионов евро.

«Сегодня я покидаю мой дом. Я носил форму « » пять лет и всегда считал это величайшей честью и счастьем. Меня все приняли в клубе с самого первого дня. В этом клубе я увидел такие отношения между людьми, которые заставили меня почувствовать себя частью семьи.

За эти пять лет я вырос как игрок, как мужчина, воплотил мечты в жизнь. В этой форме я выиграл все титулы, о которых футболист может только мечтать. , Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги.

Благодаря «Ливерпулю» я достиг своего высочайшего уровня и сыграл на чемпионате мира. Благодаря «Ливерпулю» я осуществил свою мечту, когда вышел на стадион с сыном в руках. Благодаря «Ливерпулю» я играл на лучшем стадионе в мире, с лучшей атмосферой – на « ».

Благодаря «Ливерпулю» я пережил самый важный матч в своей жизни – камбэк против «Барселоны», который стал возможен только благодаря «Энфилду». Тот момент навсегда останется в моей памяти.

Меня всегда впечатляли отношения между клубом и болельщиками. Могу сказать – «Ты никогда не будешь один», особенно после того матча, вместе с нашими болельщиками, – это был самый определяющий момент в моей карьере в «Ливерпуле».

Говорю от всего сердца – я люблю этот клуб. Спасибо, «красные», за все, что мы пережили вместе. Ты никогда не будешь один», – написал футболист.