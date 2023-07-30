Тен Хаг о Саудовской Аравии: «У них есть деньги – это привлекает игроков. Но для АПЛ проблем нет – большие футболисты хотят играть здесь»
Эрик тен Хаг объяснил свою позицию по переходам игроков в лигу Саудовской Аравии.
«У них есть деньги, и это привлекает игроков. В Европе это имеет значение.
Но на данный момент не вижу проблемы для АПЛ, потому что большие футболисты хотят играть здесь.
И из-за этого не идет речи о конкуренции с такими лигами, как МЛС и Саудовская Аравия», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Вот если бы это сказал какой нибудь Никита Надежин, то был бы смысл предъявить
Если деньги используются с умом, то в этом нет ничего зазорного.
Ну и, конечно, смешно читать про то, как АПЛ жалуется на то, что саудиты перекупают игроков. Сами клубы АПЛ переплачивают за игроков и поэтому середняки Италии, Испании или Франции предпочитают продавать за оверпрайс в Англию.