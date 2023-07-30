Тен Хаг о Саудовской Аравии: «У них есть деньги – это привлекает игроков. Но для АПЛ проблем нет – большие футболисты хотят играть здесь»

Эрик тен Хаг объяснил свою позицию по переходам игроков в лигу Саудовской Аравии.

«У них есть деньги, и это привлекает игроков. В Европе это имеет значение.

Но на данный момент не вижу проблемы для , потому что большие футболисты хотят играть здесь.

И из-за этого не идет речи о конкуренции с такими лигами, как МЛС и Саудовская Аравия», – сказал главный тренер « » .