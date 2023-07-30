Тен Хаг о Саудовской Аравии: «У них есть деньги – это привлекает игроков. Но для АПЛ проблем нет – большие футболисты хотят играть здесь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг объяснил свою позицию по переходам игроков в лигу Саудовской Аравии.

«У них есть деньги, и это привлекает игроков. В Европе это имеет значение. 

Но на данный момент не вижу проблемы для АПЛ, потому что большие футболисты хотят играть здесь.

И из-за этого не идет речи о конкуренции с такими лигами, как МЛС и Саудовская Аравия», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ zdr7qy9vq9
Большые?)
Тен Хаг нерусский. Можно на это закрыть глаза)
Вот если бы это сказал какой нибудь Никита Надежин, то был бы смысл предъявить
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zdr7qy9vq9
Большые?)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Дмитриченко
Прям большые?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ zdr7qy9vq9
Большые?)
гЫгантские - я бы сказал)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Партизанен
Сауды уже переехали в АПЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Колотухин
БольшЫе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Armen Aleksanyan
ЖИ ШИ - пиши с букой И!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Calcio24
АПЛ тоже во многом начинала с того, что к ним переходили из-за денег. А сейчас это самая привлекательная лига мира.
Если деньги используются с умом, то в этом нет ничего зазорного.
Ну и, конечно, смешно читать про то, как АПЛ жалуется на то, что саудиты перекупают игроков. Сами клубы АПЛ переплачивают за игроков и поэтому середняки Италии, Испании или Франции предпочитают продавать за оверпрайс в Англию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Большие футболисты хотят играть в АПЛ, но не в 7хаговском маню. Там хотят только Антони да Онаны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий