«Улыбаться в «Торпедо» никто не запрещает. Даже дышать иногда разрешают». Бородин о Клотете

Защитник «Торпедо» Сергей Бородин рассказал о тренировках под руководством Пепа Клотета.

– Расскажи про . В прошлом сезоне он отправлял и в дубль за улыбки на тренировке. Реально такой жесткач?

– Никто не запрещает нам улыбаться. Иногда разрешают даже дышать.

Ситуация, о которой ты говоришь, случилась до моего перехода в « », поэтому подробностей не знаю. Если говорить в целом, все должно быть в пределах разумного. Разрядка на тренировках необходима, но и концентрироваться нужно полностью.

Пеп – хороший специалист. Мне нравится его отношение к делу и игрокам, – сказал .

Клотет считает, что шутки и улыбки негативно влияют на дисциплину в «Торпедо». Тренер потребовал минимизировать общение персонала с игроками («Матч ТВ»)