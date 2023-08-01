«Улыбаться в «Торпедо» никто не запрещает. Даже дышать иногда разрешают». Бородин о Клотете
Защитник «Торпедо» Сергей Бородин рассказал о тренировках под руководством Пепа Клотета.
– Расскажи про Клотета. В прошлом сезоне он отправлял Кутепова и Журавлева в дубль за улыбки на тренировке. Реально такой жесткач?
– Никто не запрещает нам улыбаться. Иногда разрешают даже дышать.
Ситуация, о которой ты говоришь, случилась до моего перехода в «Торпедо», поэтому подробностей не знаю. Если говорить в целом, все должно быть в пределах разумного. Разрядка на тренировках необходима, но и концентрироваться нужно полностью.
Пеп – хороший специалист. Мне нравится его отношение к делу и игрокам, – сказал Бородин.
Клотет считает, что шутки и улыбки негативно влияют на дисциплину в «Торпедо». Тренер потребовал минимизировать общение персонала с игроками («Матч ТВ»)
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