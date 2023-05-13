Клотет о вылете «Торпедо»: «Хочу оставаться с командой и помогать ей двигаться вперед. Мы уходим с высоко поднятой головой и извлечем уроки»

Пеп Клотет заявил, что хочет остаться в «Торпедо», несмотря на вылет из РПЛ.

Московская команда лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе России после 27 проведенных туров. «Автозаводцы» набрали 13 очков.

– Вы остаетесь на следующий сезон в « »?

– Когда я только пришел, знал, что это очень серьезный вызов – оставить команду в . Шансы были минимальными, может быть, два процента. Мне понравилось видение руководства клуба на будущее, оно совпадает с тем, как его вижу я. Мы много работали, чтобы оставить команду в РПЛ. Но мне было очень важно понять, как клуб вообще оказался в такой ситуации, и что он хочет предпринять.

В футболе такое случается – иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать серьезный шаг вперед. Теперь нам важно использовать полученные знания и опыт, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону. Построить команду под первый дивизион и возвращаться. Мы уже знаем, что такое РПЛ.

Мы строим рабочую культуру в нашей команде, чтобы мы были лучшей командой. Предпринимаем усилия для будущего клуба. У нас не получилось оставить клуб в РПЛ, мы провалились. Мы работаем вместе с руководством, сейчас у нас хорошая рабочая атмосфера в команде. Если вы придете в «Лужники», то увидите, как тренируется команда и как отдает все силы. Но и выходя на поле, мы отдаем все, что у нас есть.

Несмотря ни на что, я хочу оставаться с командой и помогать ей двигаться вперед. Я понимаю, что моя настоящая работа начнется после 3 июня. Нам нужно быть уверенными, что мы сделаем первый шаг вперед, чтобы вернуть клуб в РПЛ. Мы уходим с высоко поднятой головой и извлечем все уроки, которые преподнес нам сезон. Надеюсь, что в следующий раз мы покажем другой результат с ЦСКА, – сказал .