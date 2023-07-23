Медины нет в заявке «Спартака» на матч с «Оренбургом». Он восстанавливается от микроповреждения

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Оренбург Хесус Медина Дмитрий Зеленов Футбол

Новичок «Спартака» Хесус Медина пропускает матч 1-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга».

26-летний футболист не попал в заявку красно-белых на игру, так как продолжает восстанавливаться после микроповреждения, сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Напомним, этим летом Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА за 6+1 млн евро. Статистику парагвайца можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Оренбургом».

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4 комментария

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psycho
в зенит перешёл
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pudge1337
Ослабили конкурента в борьбе за 2 место
0
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Слава Бурдаев
какорин2
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