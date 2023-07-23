Медины нет в заявке «Спартака» на матч с «Оренбургом». Он восстанавливается от микроповреждения

Новичок «Спартака» Хесус Медина пропускает матч 1-го тура Мир РПЛ против «Оренбурга».

26-летний футболист не попал в заявку красно-белых на игру, так как продолжает восстанавливаться после микроповреждения, сообщил глава пресс-службы «Спартака» .

Напомним, этим летом перешел в « » из ЦСКА за 6+1 млн евро. Статистику парагвайца можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и « ».