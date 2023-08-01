«Спартак» обращался в РФС насчет календаря: «Нам ответили, что невозможно ничего изменить – у МВД определенное предписание»

Глава пресс-службы «Спартака» рассказал об обращении в РФС по поводу календаря.

«Мы действительно контактировали с коллегами из по поводу календаря. Здесь речь не только о матче с «Уралом», в целом календарь нам кажется довольно плотным, есть вопросы к нему. И у нашего главного тренера есть вопросы, мы их переадресовали напрямую коллегам.

Нам ответили, что невозможно ничего изменить по ряду причин. В том числе, потому что у МВД было определенное предписание.

Нам остается жить с тем календарем, который есть, ничего здесь не поделаешь», – сказал .