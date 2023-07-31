Роман Павлюченко: «Дзюба забьет не меньше 10 голов. Даже я сейчас забью в РПЛ 3-4 мяча, мой «пахан» 2 забил бы за весь чемпионат»

Роман Павлюченко считает, что Артем Дзюба забьет не менее 10 мячей в новом сезоне Мир РПЛ.

– Шалимов сказал, что Дзюба забьет не больше двух мячей.

– Он сгоряча, наверное, сказал. Я не знаю, в каком состоянии он был. Мой «пахан» сейчас два мяча забил бы за весь чемпионат. Ерунду Шалимов сказал – затравил Дзюбу.

забьет не меньше 10 мячей. Даже я сейчас в чемпионате три-четыре гола забью за 15 матчей.

Вроде Шалимов – футбольный человек, в футболе разбирается, не с вертолета его смотрит. Наверное, Игорю Дзюба не нравится», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России.

Ранее Шалимов в эфире передачи «Это футбол, брат» заявил: «Готов поставить 10 тысяч рублей на то, что Дзюба забьет не больше двух голов с игры. До конца зимы? Нет, вообще в чемпионате».

Сейчас на счету Дзюбы 1 гол в 2 матчах нового сезона Мир . Подробная статистика 34-летнего форварда доступна здесь.