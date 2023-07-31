Роман Павлюченко: «Дзюба забьет не меньше 10 голов. Даже я сейчас забью в РПЛ 3-4 мяча, мой «пахан» 2 забил бы за весь чемпионат»

Теги Локомотив Артем Дзюба Роман Павлюченко премьер-лига Россия Игорь Шалимов Футбол

Роман Павлюченко считает, что Артем Дзюба забьет не менее 10 мячей в новом сезоне Мир РПЛ.

– Шалимов сказал, что Дзюба забьет не больше двух мячей.

– Он сгоряча, наверное, сказал. Я не знаю, в каком состоянии он был. Мой «пахан» сейчас два мяча забил бы за весь чемпионат. Ерунду Шалимов сказал – затравил Дзюбу.

Артем забьет не меньше 10 мячей. Даже я сейчас в чемпионате три-четыре гола забью за 15 матчей.

Вроде Шалимов – футбольный человек, в футболе разбирается, не с вертолета его смотрит. Наверное, Игорю Дзюба не нравится», – сказал экс-форвард «Тоттенхэма» и сборной России.

Ранее Шалимов в эфире передачи «Это футбол, брат» заявил: «Готов поставить 10 тысяч рублей на то, что Дзюба забьет не больше двух голов с игры. До конца зимы? Нет, вообще в чемпионате».

Сейчас на счету Дзюбы 1 гол в 2 матчах нового сезона Мир РПЛ. Подробная статистика 34-летнего форварда доступна здесь.

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22 комментария

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Уся Ваткин
Пахан Павлюченко - разблокирован новый персонаж
+19
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+19
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градус ненависти
Он сгоряча, наверное, сказал. Я не знаю, в каком состоянии он был (с)

Про Шалимова уже в открытую все говорят что он бухает
+10
-1
+9
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Mark Safa
Ответ onegin2007
Даже я гол забью, с пенальти)
Конечно, если безбородов даст перебить пенальти
+10
-3
+7
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onegin2007
Даже я гол забью, с пенальти)
+6
0
+6
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arsenal.ave
А кто пахан спящего гиганта? Не Хиддинк ли?
+6
0
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Артем Галкин
Пахан это КокориН?
+6
0
+6
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King_X
Ответ Ярик01
Что за пахан у Пава. Может папан
Очевидно, Никита Баженов
+3
0
+3
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Удар Кержакова
Даже я 3-5 забью.
Тоже могу балоболить любую чушь, потому что никто не проверит)
+3
-2
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Дмитрий
Ответ Удар Кержакова
Даже я 3-5 забью. Тоже могу балоболить любую чушь, потому что никто не проверит)
Наверное он так с иронией обозначил низкий уровень РПЛ. Или ты про пахана реально поверил?
+1
0
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Ярик01
Что за пахан у Пава. Может папан
+1
0
+1
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Самый адовый Крикун
"Экс-форвард Тоттенхэма", а чего не Локомотива или Динамо Ставрополь?
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OldRedWhite
Ответ Артем Галкин
Пахан это КокориН?
А кто ж ещё ?
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CoTTo
так и есть! тут даже играть неинтересно футболистам в нашей РПЛ а смотрел это Г. и подавно
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
«Пахан»? Что за..))
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Lokomotiv__1992
Сейчас больше играют в атаку все чем раньше .. больше голов .. появились крайние защитники которые бегают в нападении и забивают .. вообщем сейчас стало интересней ... Чем игры без голов
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Фут.Боль
Моя батя тоже когда смотрит РПЛ и видит, что не забивают, говорит, что он такой забил бы.
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ParvizLNDRreal
Глупости сказал Шалимов. Дзюба для РПЛ топовый форвард. Свои 10 точно положит за чемп.
+1
-1
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RusSt
сначала Балтику потом Балтике
0
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RusSt
слишком жиза, просто поддержу
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Spaten
СуперПавПахан
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