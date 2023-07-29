«Бавария» подтвердила переговоры Мане с «Аль-Насром». Сделка за сумму менее 32 млн евро – на финальной стадии

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

«Бавария» подтвердила, что Садьо Мане ведет переговоры с «Аль-Насром».

Мюнхенцы сообщили, что сенегальца нет в составе на игру с «Кавасаки Фронтале», поскольку он ведет переговоры с другим клубом.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сделка на финальной стадии, цена трансфера – менее 32 млн евро.

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стахович
Ну реально,фэнтези по СА можно создавать
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gündoğan
Ответ Стахович
Махрез и старше,и лавочник,но был продан дороже.Удивительно
У этого лавочника стата в АПЛ за прошлый сезон лучше, чем у Мане в Бундеслиги
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sergio_lunatico
кто последний из Европы будет в Саудовский чемп переходить — не забудьте свет выключить
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стахович
Махрез и старше,и лавочник,но был продан дороже.Удивительно
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goodok
В данный ситуации похоже выиграют все 3 стороны
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
2vdhrvmmzf
Повезло конечно Баварии с саудитами, судя по тому что показал Мане в этом сезоне он уже совсем закончился, 32 млн за радость
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
udiekemen
Ответ 2vdhrvmmzf
Повезло конечно Баварии с саудитами, судя по тому что показал Мане в этом сезоне он уже совсем закончился, 32 млн за радость
В СА будет 1 из лучших
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
А ведь год назад все думали, что это мегаудачная сделка за маленькие деньги
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Роналду-Мане-Брозович. Нынешний Аль-Наср уже сильнее нашей Барсилоны.
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward1988
нынешняя бавария откровенно левый клуб очень жаль что мане ушел из ливерпуля
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ WhatZ
ты видел как Роналду вчера играл? Кого из нынешней Барселоны он сильнее?
Ферана Торреса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ Стахович
Махрез и старше,и лавочник,но был продан дороже.Удивительно
Он и приходит из лучшей команды мира
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ливерпуль 7
Зря Мане ушёл из Ливерпуля, мог бы ещё раз ЛЧ выиграть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M.Karaev
Фантастика какая-то. Что-угодно можно говорить, но именно Роналду заложил фундамент всей этой катавасии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IGROCHISHKA WANTS COOKIES
спортс, срочно фентези по Саудовской лиге!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lux_Vid Александров
Просто чудо спасение для европейского футбола
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Shnel
Арабы решили скупить всех
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Удивительно, как относительно недорого саудитам продают игроков
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий