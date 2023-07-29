«Бавария» подтвердила переговоры Мане с «Аль-Насром». Сделка за сумму менее 32 млн евро – на финальной стадии
«Бавария» подтвердила, что Садьо Мане ведет переговоры с «Аль-Насром».
Мюнхенцы сообщили, что сенегальца нет в составе на игру с «Кавасаки Фронтале», поскольку он ведет переговоры с другим клубом.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сделка на финальной стадии, цена трансфера – менее 32 млн евро.
Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.
Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
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