«Бавария» подтвердила переговоры Мане с «Аль-Насром». Сделка за сумму менее 32 млн евро – на финальной стадии

«Бавария» подтвердила, что Садьо Мане ведет переговоры с «Аль-Насром».

Мюнхенцы сообщили, что сенегальца нет в составе на игру с «Кавасаки Фронтале», поскольку он ведет переговоры с другим клубом.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, сделка на финальной стадии, цена трансфера – менее 32 млн евро.

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом. В рамках Бундеслиги он провел 25 матчей, забив 7 голов и отдав 5 результативных передач.

Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.