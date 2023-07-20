Руни о лишении Магуайра капитанства в «МЮ»: «Ему лучше уйти – ради себя и карьеры в сборной. Тен Хаг в него не верит»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Уэйн Руни считает, что Харри Магуайру стоит покинуть «Манчестер Юнайтед».

Напомним, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лишил Харри Магуайра капитанской повязки.

«Как он будет и дальше играть в клубе, где его лишили повязки? Это показывает, что тренер абсолютно не верит в него. Это ставит Харри в положение, когда он должен решить, что делать дальше.

Я уверен, что Харри захочет уйти, чтобы играть – ради себя, ради своей карьеры в сборной Англии, чтобы занять наилучшее положение и добиться как можно большего успеха. Наверное, сейчас ему лучше всего уйти», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью The Athletic.

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7 комментариев

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мимоКрокодил
Руни желает лучшего МЮ)
+20
-2
+18
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Liquidozz
Легко сказать," ему надо уйти".
ЗП у него явно не маленькая , МЮ запросят за него тоже не мало, учитывая за сколько он пришёл.
Всё не так просто.
+11
-3
+8
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Dm Kznts
Руни ерунды не скажет
+2
0
+2
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Mark Safa
Ответ Mark Safa
Спартаку может пригодится? На пару с Джикия, два холодильника это все-таки надежнее!
Главное чтобы Зенит не перехватил
+4
-3
+1
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Mark Safa
Спартаку может пригодится? На пару с Джикия, два холодильника это все-таки надежнее!
+3
-3
0
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