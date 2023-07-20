Руни о лишении Магуайра капитанства в «МЮ»: «Ему лучше уйти – ради себя и карьеры в сборной. Тен Хаг в него не верит»
Уэйн Руни считает, что Харри Магуайру стоит покинуть «Манчестер Юнайтед».
Напомним, главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг лишил Харри Магуайра капитанской повязки.
«Как он будет и дальше играть в клубе, где его лишили повязки? Это показывает, что тренер абсолютно не верит в него. Это ставит Харри в положение, когда он должен решить, что делать дальше.
Я уверен, что Харри захочет уйти, чтобы играть – ради себя, ради своей карьеры в сборной Англии, чтобы занять наилучшее положение и добиться как можно большего успеха. Наверное, сейчас ему лучше всего уйти», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью The Athletic.
ЗП у него явно не маленькая , МЮ запросят за него тоже не мало, учитывая за сколько он пришёл.
Всё не так просто.