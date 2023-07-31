«Зениту» интересен 19-летний защитник «Кайрата» Аскаров. Трансфер может состояться в этом или следующем году

«Зенит» интересуется защитником «Кайрата» Султаном Аскаровым.

По информации Vesti.kz, 19-летний защитник, играющий за « » (фарм-клуб «Кайрата», выступающий во втором по силе дивизионе Казахстана – Sports.ru), произвел впечатление на скаутов « ». Трансфер может состояться в этом или следующем году, однако в случае перехода Аскаров сначала будет выступать за « ».

Стоит отметить, что «Зенит» и «Кайрат» имеют партнерские отношения, которые предусматривают в том числе взаимные трансферы игроков. За «Зенит» также выступает воспитанник « » Нуралы Алип.