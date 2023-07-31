«Зениту» интересен 19-летний защитник «Кайрата» Аскаров. Трансфер может состояться в этом или следующем году

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Казахстан Кайрат Зенит-2 Д2 Казахстан Кайрат-Жастар Sports.ru - Казахстан Футбол

«Зенит» интересуется защитником «Кайрата» Султаном Аскаровым.

По информации Vesti.kz, 19-летний защитник, играющий за «Кайрат-Жастар» (фарм-клуб «Кайрата», выступающий во втором по силе дивизионе Казахстана – Sports.ru), произвел впечатление на скаутов «Зенита». Трансфер может состояться в этом или следующем году, однако в случае перехода Аскаров сначала будет выступать за «Зенит-2».

Стоит отметить, что «Зенит» и «Кайрат» имеют партнерские отношения, которые предусматривают в том числе взаимные трансферы игроков. За «Зенит» также выступает воспитанник «Кайрата» Нуралы Алип.

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6 комментариев

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Begench Berdimuradov
удачи парню.
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Никита Самарин
Замена Алипа (долгосрочная)
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Filipp Gorski
Лучше бы искали игрока в атаку а то довольно грустно впереди даже толком ударов нет
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Ранальду с пивком
Прокачаем хоть казахстанских игроков для выхода на ЧЕ
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Ранальду с пивком
Прокачаем хоть казахстанских игроков для выхода на ЧЕ
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a2wai
Алипа взяли, а толку. Он не играет.

Вот так и с этим будет, скорее всего - возьмут, а что делать никто не знает. И будет сидеть на лавке.
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