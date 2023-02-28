Полузащитник «Зенита» Дмитрий Сергеев перешел в «Кайрат»

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22-летний российский полузащитник Дмитрий Сергеев перешел в алматинский «Кайрат». Полузащитник подписал контракт с алматинским клубом по схеме «2+1».

Игрок является воспитанником академии «Зенита». В 2017 году дебютировал в составе дублирующей команды «Зенита», а начиная с 2018-го – выступал во втором и третьем дивизионах России за «Зенит-2».

Вторую половину 2021 года Сергеев провел в аренде в «Балтике», за которую сыграл 8 матчей в ФНЛ. Затем вернулся в клуб из Санкт-Петербурга.

В мае 2022 года он дебютировал за основную команду «сине-бело-голубых» в матче российской Премьер-лиги против «Нижнего Новгорода».

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2 комментария

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pybkir_kiliin
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Михаил Савченко
Удачи в новом клубе!
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