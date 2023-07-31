Тетрадзе о возобновлении тренерской карьеры: «В России были предложения не под задачу, в Грузии попросили вернуть еврокубки»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Грузия Омари Тетрадзе Сабуртало Футбол

Омари Тетрадзе рассказал о возобновлении тренерской карьеры после 6-летней паузы.

«Взял паузу на размышления, так скажем. Сам никуда себя не гнал. Думал, с кем двигаться дальше, дабы избежать прошлых ошибок. Футбол смотрел. По возможности ходил на все игры в Москве, в Турцию на сборы постоянно ездил. В России были предложения, но не под задачу. Во всяком случае не под ту, которую перед собой ставлю.

А в «Сабуртало» еще два года назад приглашали. У меня в Тбилиси семья, на Новый год, да и не только, приезжал всегда. Тогда не пошел, а минувшей зимой не смог уже отказать своим друзьям. После взлета 10-летней давности результаты ушли, попросили вернуть еврокубки», — сказал бывший защитник «Динамо», «Алании» и сборной России, а ныне главный тренер «Сабуртало».

Ранее Тетрадзе возглавлял «Тобол», «Енисей», «Жетысу», «Химки», «Волгу НН» и «Анжи».

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3 комментария

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Плацкарт Вагоныч
А зачем еврокубки, когда проигрываешь командам из Мальты и Казахстана?
+3
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nugoboss
Ответ Плацкарт Вагоныч
А зачем еврокубки, когда проигрываешь командам из Мальты и Казахстана?
Да зачем она нужна вообще, европейский турнир, лучше у себя дома играть, где это в Якутске. Ну как приятно?
+1
-1
0
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Антимосковский
Ответ nugoboss
Да зачем она нужна вообще, европейский турнир, лучше у себя дома играть, где это в Якутске. Ну как приятно?
не плачь главное
0
0
0
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