Омари Тетрадзе: «Спартак» сколько лет проваливает РПЛ с зарубежными тренерами? Чемпионами после Романцева были один раз, остальные сезоны – провал»

Бывший тренер «Анжи» и «Енисея» высказался о неудачах .

– Сейчас вообще пошел тренд на приглашение малоизвестных иностранных тренеров – возьмите «Спартак», «Локомотив», «Динамо»…

– Вопрос в том, кто советует руководителям, кого они слушают. Видимо, эти советчики не хотят, чтобы российские тренеры работали. Они думают, если из-за границы приведут человека – все будет нормально. Московский «Спартак» с зарубежными тренерами сколько лет проваливает чемпионат?

– Зато Кубок взяли.

– У осеннего «Динамо» «Спартаку» было бы намного сложнее выиграть Кубок. Этот конкретный матч «Спартак» выиграл заслуженно, с чем я их и поздравляю. Но когда последний раз они были чемпионами?

– В 2017-м.

– Один раз после Романцева, и все. Остальные сезоны – провал, потому что перед «Спартаком» всегда стоит задача быть чемпионом. В еврокубках тоже никаких достижений. В РПЛ они еще держатся в пятерке за счет квалифицированных легионеров, но больше-то ничего не добились, – сказал Тетрадзе.