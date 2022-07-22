Омари Тетрадзе: «Спартак» сколько лет проваливает РПЛ с зарубежными тренерами? Чемпионами после Романцева были один раз, остальные сезоны – провал»

Бывший тренер «Анжи» и «Енисея» Омари Тетрадзе высказался о неудачах «Спартака».
– Сейчас вообще пошел тренд на приглашение малоизвестных иностранных тренеров – возьмите «Спартак», «Локомотив», «Динамо»…
– Вопрос в том, кто советует руководителям, кого они слушают. Видимо, эти советчики не хотят, чтобы российские тренеры работали. Они думают, если из-за границы приведут человека – все будет нормально. Московский «Спартак» с зарубежными тренерами сколько лет проваливает чемпионат?
– Зато Кубок взяли.
– У осеннего «Динамо» «Спартаку» было бы намного сложнее выиграть Кубок. Этот конкретный матч «Спартак» выиграл заслуженно, с чем я их и поздравляю. Но когда последний раз они были чемпионами?
– В 2017-м.
– Один раз после Романцева, и все. Остальные сезоны – провал, потому что перед «Спартаком» всегда стоит задача быть чемпионом. В еврокубках тоже никаких достижений. В РПЛ они еще держатся в пятерке за счет квалифицированных легионеров, но больше-то ничего не добились, – сказал Тетрадзе.