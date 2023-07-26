Лаутаро стал капитаном «Интера». Клуб объявил об этом картинкой в стиле фильма «Барби»
«Интер» назначил нового капитана команды.
С сегодняшнего дня капитанскую повязку будет носить нападающий Лаутаро Мартинес. Он выступает за «нерадзурри» с 2018 года.
В прошедшем сезоне первым капитаном миланцев был Самир Ханданович. Он покинул команду.
«Интер» объявил о назначении Лаутаро капитаном команды при помощи изображения в стиле фильма «Барби». На картинке изображен Мартинес, а надпись гласит «Он просто капитан».
Изображение: https://twitter.com/Inter/
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