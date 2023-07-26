Лаутаро стал капитаном «Интера». Клуб объявил об этом картинкой в стиле фильма «Барби»

«Интер» назначил нового капитана команды.

С сегодняшнего дня капитанскую повязку будет носить нападающий . Он выступает за «нерадзурри» с 2018 года.

В прошедшем сезоне первым капитаном миланцев был . Он покинул команду.

« » объявил о назначении Лаутаро капитаном команды при помощи изображения в стиле фильма «Барби». На картинке изображен Мартинес, а надпись гласит «Он просто капитан».

Изображение: https://twitter.com/Inter/