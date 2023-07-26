Лаутаро стал капитаном «Интера». Клуб объявил об этом картинкой в стиле фильма «Барби»

Теги Интер серия А Италия Самир Ханданович Лаутаро Мартинес Футбол

«Интер» назначил нового капитана команды.

С сегодняшнего дня капитанскую повязку будет носить нападающий Лаутаро Мартинес. Он выступает за «нерадзурри» с 2018 года. 

В прошедшем сезоне первым капитаном миланцев был Самир Ханданович. Он покинул команду.

«Интер» объявил о назначении Лаутаро капитаном команды при помощи изображения в стиле фильма «Барби». На картинке изображен Мартинес, а надпись гласит «Он просто капитан». 

Изображение: https://twitter.com/Inter/

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15 комментариев

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Palacio8
Гамарджоба, Лаути!
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Трент Резнор
Отличный выбор. Лаутаро топ.
+7
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JENNINGS
It’s fantastic!
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Герман Галаган
Достоин по-настоящему. Форса Интер 💙🖤
+1
0
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Эльнур Междунов
Ответ Andria Managadze
рогор Хар торо
салам алейкум лаутаро
+1
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вкус крабовых чипсов
Тащер.)) настоящий капитан
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Абдул Абакаев
по пути другого Арга Икарди!
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Andria Managadze
Ответ Palacio8
Гамарджоба, Лаути!
рогор Хар торо
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Andria Managadze
Ответ GuruFutbola
Барби топ фильм, опенгейиеру не повезло с ним выйти в один викенд
опенхаймер это всё таки для любителей триллера и приключений Барби как по мне деградировал за эти 15 лет
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John Gotti
Ответ ya_za_ac_milan
Будет смешно, если после назначения нового кэпа за ним придет арабский клуб и завалит Интер деньгами. Объявили кэпом и продали не дав сыграть ни одного матча. Китаец ведь любит свои активы продавать, которых не так то и много осталось. Барелла, Бастони, да Мартинес. Надо было кэпом ДиМарко делать. Его за дорого вряд ли продадут. Так что пылить будет лет 10 ещё в составе к тому же как мне не изменяет память воспитанник клуба.
Не кукарекай
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