Анчелотти о класико в США: «Матчи «Реала» и «Барсы» не бывают товарищескими. Постараемся победить, как и всегда»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига товарищеские матчи (клубы) Класико Футбол

Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча «Реала» и «Барселоны» во время тура по США.

«Реал» и «Барса» сыграют в ночь на 30 июля в Далласе. Матч пройдет на «АТ&Т Стэдиум», который вмещает 80 тысяч болельщиков.

«Эль Класико – это классика. Неважно, где мы играем – такие матчи не бывают товарищескими. Все знают, что эти матчи всегда были зрелищными, потому что [между клубами] существует серьезное соперничество, и эти встречи всегда особенные.

Мы уже видели эту фантастическую атмосферу в прошлом году и наверняка увидим и теперь, в Далласе. Это сложная игра, но всем нам это нравится, и мы, как всегда, постараемся победить. Между «Реалом» и «Барселоной» не бывает и никогда не будет товарищеских матчей», – сказал главный тренер «Реала».

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22 комментария

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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
У новичков есть возможность почти сразу после перехода почувствовать вкус победы в класико. Надо пользоваться!
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BurBon
Ответ Иван Баланар
ага, и с автобуса накидают 4:0
Маргарину накидывали больше, играя от себя, первым номером, а не в позорный автобус.
+9
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BurBon
Мы будем опять играть в автобус, это наш единственный шанс, добавил Карло.
+13
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Геннадий Чеботарев
как и всегда? или как всегда ,при анчелоти? это разные варианты и цыфры.
+1
-1
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Burel
Класико - это хорошо: 6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0 🔝🔥
+4
-4
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AnMe
Я все понимаю, но надеюсь не отбив голову буду играть все же. Принципиальность всегда есть, но полностью выкладываться нужно в лиге друг против друга. Ну и для ЛЧ. Главное, чтобы делали упор на вписание в игру новых игроков с обеих сторон. Тут больше взаимопомощь должна быть. Поэтому без травм барселонцам и мадридцам!
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Andrey Yaroslavtsev
Билингем играть будет?
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trav
Ответ По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
У новичков есть возможность почти сразу после перехода почувствовать вкус победы в класико. Надо пользоваться!
Лучший ник на спортсе за долгое время
+2
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Bob Ganiev
Ответ rigobersong
интересно у орегами есть личная жизнь, ведь он печатает 100 комментариве в день:))
если ты знаешь кто такой орегами, то и к тебе тот же самый вопрос.
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Bob Ganiev
Ответ Burel
Класико - это хорошо: 6:2 5:0 4:0 3:0 5:1 3:0 4:0 🔝🔥
жесть. это единственная причина, почему под каждой новстью Барсы пишут 90% верблюдов.
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Геннадий Чеботарев
Ответ AnMe
Я все понимаю, но надеюсь не отбив голову буду играть все же. Принципиальность всегда есть, но полностью выкладываться нужно в лиге друг против друга. Ну и для ЛЧ. Главное, чтобы делали упор на вписание в игру новых игроков с обеих сторон. Тут больше взаимопомощь должна быть. Поэтому без травм барселонцам и мадридцам!
анчелоти нужно не наигрывать молодежь или какие то тактические схемы,ему нужна статистика.
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Геннадий Чеботарев
Ответ инна витенберг
Вот потому большинство не любят Реал
и почему же?
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