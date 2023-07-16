Анчелотти о класико в США: «Матчи «Реала» и «Барсы» не бывают товарищескими. Постараемся победить, как и всегда»

Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча «Реала» и «Барселоны» во время тура по США.

« » и «Барса» сыграют в ночь на 30 июля в Далласе. Матч пройдет на «АТ&Т Стэдиум», который вмещает 80 тысяч болельщиков.

«Эль Класико – это классика. Неважно, где мы играем – такие матчи не бывают товарищескими. Все знают, что эти матчи всегда были зрелищными, потому что [между клубами] существует серьезное соперничество, и эти встречи всегда особенные.

Мы уже видели эту фантастическую атмосферу в прошлом году и наверняка увидим и теперь, в Далласе. Это сложная игра, но всем нам это нравится, и мы, как всегда, постараемся победить. Между «Реалом» и «Барселоной» не бывает и никогда не будет товарищеских матчей», – сказал главный тренер «Реала».