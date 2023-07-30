Осинькин о 3:3 с «Динамо»: «Крылья» плохо реагировали на спорные судейские моменты – это привело к двум пропущенным голам»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Игорь Осинькин Футбол

Игорь Осинькин оценил ничью «Крыльев Советов» с «Динамо» (3:3) в Мир РПЛ.

— Эта игра эмоционально похожа на победу?

— Возможно, похожа, потому что когда к перерыву вы проигрываете 1:3, надо себя преодолеть, чтобы вернуться в игру и спасти очки. Можно поставить в зачет то, что мы спасли очко с «Динамо». Но если анализировать первый тайм, то мы не настолько плохо играли, насколько пропустили мячей.

Понятно, что соперник за счет индивидуального мастерства реализовал моменты, но наше качество игры провальным не было. Да, возможно, были чуть‑чуть слабее в определенных фазах, Второй тайм был неплохой с нашей стороны — много создавали, оказали давление. В такой ситуации результат справедливый.

Мы плохо реагировали на спорные судейские моменты. Арбитр может свистнуть или не свистнуть, но было два эпизода, когда мы не стали сразу включаться в борьбу, а стали разговаривать – это привело к первому и третьему голам», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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2 комментария

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pnapna3@gmail.com
три гола Динамо опять фактически забили сами себе, авторы Фомин, Шунин мешок с подарками и Грулев, физически как и в том сезоне хватило на 60 минут, цирк уехал, а клоуны остались, с таким составом ни какой тренер не поможет
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ pnapna3@gmail.com
три гола Динамо опять фактически забили сами себе, авторы Фомин, Шунин мешок с подарками и Грулев, физически как и в том сезоне хватило на 60 минут, цирк уехал, а клоуны остались, с таким составом ни какой тренер не поможет
Шунин "легенда".
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