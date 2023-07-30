«Атлетико» договорился с Хейбьергом, но не хочет платить «Тоттенхэму» больше 25 млн евро (Бен Джейкобс)

«Атлетико» продолжает переговоры о трансфере Пьера-Эмиля Хейбьерга.

Как утверждает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, условия контракта с полузащитником согласованы.

При этом мадридцам пока не удается договориться с «Тоттенхэмом», и разница между тем, как они оценивают стоимость хавбека, существенная.

Утверждается, что «Атлетико» не хочет платить больше 25 млн евро. «Шпоры» готовы продать датчанина, но не за такую сумму.

Со статистикой Хейбьерга можно ознакомиться здесь.