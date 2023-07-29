«Ювентус» расторг контракт с Ихаттареном. Хавбек, подозревавшийся в нападении на бывшую девушку, не играет больше года

Теги высшая лига Нидерланды Аякс Ювентус серия А Италия трансферы Мохаммед Ихаттарен Футбол

Мохаммед Ихаттарен покидает «Ювентус», не проведя за клуб ни одной игры.

Туринцы объявили о том, что контракт с полузащитником расторгнут по соглашению сторон.

21-летний нидерландец перешел в состав «бьянконери» в августе 2021 года, но не провел за команду ни одной игры. В последний раз он выходил на поле в мае 2022 года, находясь в «Аяксе» на правах аренды.

В конце 2022-го и в феврале 2023-го сообщалось, что футболиста задерживала полиция: в первом случае – за угрозы, во втором – за возможное нападение на бывшую девушку.

Со статистикой бывшего игрока молодежной сборной Нидерландов можно ознакомиться здесь.

Талант из Нидерландов вернулся в «Ювентус» – после конфликта с криминальным миром и приводов в полицию

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4 комментария

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Олег Комисаров
Можно в Спартак)) ну или в любой клуб России)) тут будут рады))
+7
-3
+4
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Temo Sokhadze
Ответ Олег Комисаров
Можно в Спартак)) ну или в любой клуб России)) тут будут рады))
он, вроде, карьеру завершать планирует, и хочет переехать в Дубай
+3
0
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Roman Araslanov
А таким талантливым считался, но зато может станет талантливым криминальным авторитетом)
+2
0
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