Хавбек «Юве» Ихаттарен задержан полицией Нидерландов 2-й раз за 3 месяца. Он подозревается в нападении на бывшую девушку – TikTok-инфлюенсера Ясмин
Мохамед Ихаттарен задержан полицией Амстердама.
Как сообщает De Telegraaf, хавбек «Ювентуса» подозревается в нападении на свою бывшую девушку, TikTok-инфлюенсера Ясмин. Пара выкладывала в социальных сетях фотографии, на которых девушка показывала кольцо, напоминающее обручальное, однако вскоре после этого она рассталась с Ихаттареном.
В понедельник в доме Ихаттарена прошел обыск. Как сообщил представитель полиции, Ихаттарен был допрошен и в настоящее время находится под стражей.
В ноябре прошлого года Ихаттарен был задержан за угрозы. Нынешний инцидент не связан с этим эпизодом.
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