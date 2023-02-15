Хавбек «Юве» Ихаттарен задержан полицией Нидерландов 2-й раз за 3 месяца. Он подозревается в нападении на бывшую девушку – TikTok-инфлюенсера Ясмин

Мохамед Ихаттарен задержан полицией Амстердама.

Как сообщает De Telegraaf, хавбек « » подозревается в нападении на свою бывшую девушку, TikTok-инфлюенсера Ясмин. Пара выкладывала в социальных сетях фотографии, на которых девушка показывала кольцо, напоминающее обручальное, однако вскоре после этого она рассталась с Ихаттареном.

В понедельник в доме Ихаттарена прошел обыск. Как сообщил представитель полиции, Ихаттарен был допрошен и в настоящее время находится под стражей.

В ноябре прошлого года Ихаттарен был задержан за угрозы. Нынешний инцидент не связан с этим эпизодом.

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