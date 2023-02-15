Хавбек «Юве» Ихаттарен задержан полицией Нидерландов 2-й раз за 3 месяца. Он подозревается в нападении на бывшую девушку – TikTok-инфлюенсера Ясмин

Теги Ювентус серия А Италия происшествия девушки и спорт Мохаммед Ихаттарен Футбол

Мохамед Ихаттарен задержан полицией Амстердама.

Как сообщает De Telegraaf, хавбек «Ювентуса» подозревается в нападении на свою бывшую девушку, TikTok-инфлюенсера Ясмин. Пара выкладывала в социальных сетях фотографии, на которых девушка показывала кольцо, напоминающее обручальное, однако вскоре после этого она рассталась с Ихаттареном.

В понедельник в доме Ихаттарена прошел обыск. Как сообщил представитель полиции, Ихаттарен был допрошен и в настоящее время находится под стражей.

В ноябре прошлого года Ихаттарен был задержан за угрозы. Нынешний инцидент не связан с этим эпизодом.

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7 комментариев

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Dexter Dallas
Спортс. Девушка тикток инфлюэнсер? Вы бы хотя бы для начала почитали что это такое. А то местные колхозники не поймут. Написали бы просто тиктокерша. А то прям уже как профессия в трудовой книжке звучит то, что по сути и является просто тиктокершой
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Lavinka
Мохамед Ихтамнет !
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Тимур Таубаев
Надо звонить Промесу , поможет пристроить в Спартак , очень безопасная схема )
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Okaka
слова новомодные
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Адепт Суперлиги
А ведь когда-то считался суперперспективным проспектом, даже в Юве пригласили. Но по факту, наверное, худший трансфер за последние 20 лет.
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Vlad33
Добро пожаловать в Спартак!
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Streetbor
готовится к переходу в Спартак. С Тарасовки выдачи нет !
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