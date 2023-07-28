«Ньюкасл» получит за Сен-Максимена 30 млн долларов от «Аль-Ахли». Документы оформлены
«Аль-Ахли» в ближайшее время может объявить о переходе Аллана Сен-Максимена.
По данным The Athletic, вингер «Ньюкасла» уже прошел медосмотр на прошлой неделе, а к сегодняшнему дню стороны сумели завершить оформление документов.
Отмечается, что стоимость трансфера приближается к 30 млн долларов (около 27,2 млн евро/23,4 млн фунтов).
Ранее сообщалось, что «сороки» могут выручить 40 млн фунтов.
Со статистикой выступлений Сен-Максимена можно ознакомиться здесь.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
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