«Ньюкасл» получит за Сен-Максимена 30 млн долларов от «Аль-Ахли». Документы оформлены

«Аль-Ахли» в ближайшее время может объявить о переходе Аллана Сен-Максимена.

По данным The Athletic, вингер « » уже прошел медосмотр на прошлой неделе, а к сегодняшнему дню стороны сумели завершить оформление документов.

Отмечается, что стоимость трансфера приближается к 30 млн долларов (около 27,2 млн евро/23,4 млн фунтов).

Ранее сообщалось, что «сороки» могут выручить 40 млн фунтов.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.