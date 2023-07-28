«Ньюкасл» получит за Сен-Максимена 30 млн долларов от «Аль-Ахли». Документы оформлены

Теги Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Ахли Джидда Аллан Сен-Максимен деньги Футбол

«Аль-Ахли» в ближайшее время может объявить о переходе Аллана Сен-Максимена.

По данным The Athletic, вингер «Ньюкасла» уже прошел медосмотр на прошлой неделе, а к сегодняшнему дню стороны сумели завершить оформление документов.

Отмечается, что стоимость трансфера приближается к 30 млн долларов (около 27,2 млн евро/23,4 млн фунтов).

Ранее сообщалось, что «сороки» могут выручить 40 млн фунтов.

Со статистикой выступлений Сен-Максимена можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Менди, Фирмино, Марез, а теперь Сен-Максимен! Аль-Ахли тоже собирает хороший состав.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CriminalJoint62
Из одного кармана переложили в другой
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эльдар Гаджиев
когда у арабов трансферное окно закроется, никто не знает?? чтоб выдохнуть спокойно можно было
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
роналду официально вываливается из топ 30 игроков чемпионата:)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
26 лет…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hupoki
Такое ощущение что на этом сайте прогнозы дают на отвали, мой трёх летний сын чаще угадывает результаты чем прогнозёры данного сайта.
Мое мнение, в интернете есть только один сайт прогнозов который я повстречал 8 лет назад и зависаю там по сей день.
Ссылку конечно же я не даю иначе админ абсос посчитает это рекламой и меня за банит.
Сами зайдите в Яндекс и в бейте в поисковую строку: Кинг бол ру вам выдаст первую же ссылку. Если захотите меня отблагодарить, мой ник на форуме "Гол!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий