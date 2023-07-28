Фабиньо прошел медосмотр для «Аль-Иттихада». С «Ливерпулем» есть устное соглашение

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Фабрицио Романо Футбол

Фабиньо находится в шаге от трансфера в «Аль-Иттихад».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник уже прошел медосмотр и скоро должен подписать контракт на три года.

Саудовский клуб достиг устного соглашения с «Ливерпулем», документы пока не подписаны.

В прошлом сезоне Фабиньо провел в АПЛ 36 игр и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» подвис из-за собак. В смысле?

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15 комментариев

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Ilya_Panchenko
Ответ kpvhmsvb2g
Я никогда не смогу понять этого. Игрок в самом расцвете сил, важная часть команды Клоппа. Да он провел плохой сезон, но неужели на нем поставили крест? Да и если смотреть с позиции игрока, неужели тебе мало денег, которые ты сейчас зарабатываешь? Вопрос больших денег существовал всегда и всегда была возможность их получить, но неужели топовый игрок топовой команды должен губить свою карьеру и уезжать к верблюдам?
Для них это просто работа. Тем более он уже все выиграл.
+22
-1
+21
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kpvhmsvb2g
Я никогда не смогу понять этого. Игрок в самом расцвете сил, важная часть команды Клоппа. Да он провел плохой сезон, но неужели на нем поставили крест? Да и если смотреть с позиции игрока, неужели тебе мало денег, которые ты сейчас зарабатываешь? Вопрос больших денег существовал всегда и всегда была возможность их получить, но неужели топовый игрок топовой команды должен губить свою карьеру и уезжать к верблюдам?
+16
-1
+15
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Reshal Hafizov
Ответ angliiskiilion
а кто в опорке Ливерпуля будет играть то?
лавиа отправили новое предложение - они по-любому должны взять его на роль опорника
+4
0
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QWertY
Разрешили все таки привести французских газзаевых?
+2
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angliiskiilion
а кто в опорке Ливерпуля будет играть то?
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Арсений Чернобаев
а с пёсилем договорились?
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Quintin07
возникает вопрос, Ливерпуль полностью обновляет центр полузащиты, это конечно хорошо, но нельзя же так сразу.
удачи Скаузерам в новом сезоне, она им пригодится.
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Reshal Hafizov
он понял что собачки не главное
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Абдул Абакаев
ждём анологичную новость про собак
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liverpool and barcelona fan
Надеюсь Байчетичу вселится дух Маскерано, Хаби Алонсо и Джеррарда, ибо доверять опорку игроку который вот только перейдет страхово)
На этой позиции и Тиаго может сыграть, но это будет совсем другая игра
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Марслан Акматалиев
всех денег не заработаешь
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Пирс Морган
Ответ kpvhmsvb2g
Я никогда не смогу понять этого. Игрок в самом расцвете сил, важная часть команды Клоппа. Да он провел плохой сезон, но неужели на нем поставили крест? Да и если смотреть с позиции игрока, неужели тебе мало денег, которые ты сейчас зарабатываешь? Вопрос больших денег существовал всегда и всегда была возможность их получить, но неужели топовый игрок топовой команды должен губить свою карьеру и уезжать к верблюдам?
Может, как Оскар, многие просто переосмысляют жизнь
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Арам Саркисян
Ответ kpvhmsvb2g
Я никогда не смогу понять этого. Игрок в самом расцвете сил, важная часть команды Клоппа. Да он провел плохой сезон, но неужели на нем поставили крест? Да и если смотреть с позиции игрока, неужели тебе мало денег, которые ты сейчас зарабатываешь? Вопрос больших денег существовал всегда и всегда была возможность их получить, но неужели топовый игрок топовой команды должен губить свою карьеру и уезжать к верблюдам?
Было сказано, что Фабиньо сам захотел уйти, уверен, что это не решение руководства. В любом случае, можно было так «кардинально» менять полузащиту не за одно ТО. Я бы предпочёл сейчас отпустить Хендо, в следующем сезоне Тьяго, а через 2 года Фабиньо. И каждый год можно было бы покупать им замену. Но руководству, наверное, виднее, чем мне, поэтому остаётся только наблюдать)
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a21
Ответ kpvhmsvb2g
Я никогда не смогу понять этого. Игрок в самом расцвете сил, важная часть команды Клоппа. Да он провел плохой сезон, но неужели на нем поставили крест? Да и если смотреть с позиции игрока, неужели тебе мало денег, которые ты сейчас зарабатываешь? Вопрос больших денег существовал всегда и всегда была возможность их получить, но неужели топовый игрок топовой команды должен губить свою карьеру и уезжать к верблюдам?
Да не был он никогда топовым. Пока хоть чего-нибудь стоит - продали, да и сам денежку заработает.
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Vavalle
Ответ angliiskiilion
а кто в опорке Ливерпуля будет играть то?
Даже если купят Лавиа или кого угодно, сезон все равно начнет Байчетич на этой позиции
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