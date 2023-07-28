Фабиньо прошел медосмотр для «Аль-Иттихада». С «Ливерпулем» есть устное соглашение

Фабиньо находится в шаге от трансфера в «Аль-Иттихад».

Как сообщает инсайдер , полузащитник уже прошел медосмотр и скоро должен подписать контракт на три года.

Саудовский клуб достиг устного соглашения с « », документы пока не подписаны.

В прошлом сезоне Фабиньо провел в 36 игр и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» подвис из-за собак. В смысле?