Фабиньо прошел медосмотр для «Аль-Иттихада». С «Ливерпулем» есть устное соглашение
Фабиньо находится в шаге от трансфера в «Аль-Иттихад».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник уже прошел медосмотр и скоро должен подписать контракт на три года.
Саудовский клуб достиг устного соглашения с «Ливерпулем», документы пока не подписаны.
В прошлом сезоне Фабиньо провел в АПЛ 36 игр и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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