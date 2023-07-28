«Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» почти согласовали трансфер Фабиньо. Игрок пройдет медосмотр

Фабиньо близок к переходу в «Аль-Иттихад».

По данным , «Аль-Иттихад» и « » почти согласовали трансфер.

Мерсисадйцы слегка осторожничают, так как хотят проверить документы, но сделка близка к закрытию.

Если все пойдет по плану, Фабиньо вскоре пройдет медосмотр. С игроком согласован трехлетний контракт.

Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» подвис из-за собак. В смысле?

