«Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» почти согласовали трансфер Фабиньо. Игрок пройдет медосмотр

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Фабиньо Фабрицио Романо Футбол

Фабиньо близок к переходу в «Аль-Иттихад».

По данным Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» и «Ливерпуль» почти согласовали трансфер.

Мерсисадйцы слегка осторожничают, так как хотят проверить документы, но сделка близка к закрытию.

Если все пойдет по плану, Фабиньо вскоре пройдет медосмотр. С игроком согласован трехлетний контракт.

Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» подвис из-за собак. В смысле?
 

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12 комментариев

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General 01 mak
Фабиньо - топ футболист , его гол Ман Сити с дальний я не забуду . тройку Хендерсон , Вейнвлдум , Фабиньо не назовешь супер топ трио , но в историю Ливерпуля она точно войдёт ,как одна из лучших
+21
-1
+20
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Zagashtok
а как же собаки?
+7
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+7
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vladimir.kostrichko
Блин жалко конечно....
Железный игрок-редко травмировался....
Зачем его сливать(((((Удачи в новом клубе...Надеюсь Клопп найдет достойную замену....
+4
-1
+3
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Waititi
Ответ General 01 mak
Фабиньо - топ футболист , его гол Ман Сити с дальний я не забуду . тройку Хендерсон , Вейнвлдум , Фабиньо не назовешь супер топ трио , но в историю Ливерпуля она точно войдёт ,как одна из лучших
Три было очень работоспособное, самоотдача колоссальная или как иногда говорят умирали за клуб. Главное чтоб было кем заменить.
+3
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Milan. 37
Очень большая потеря для Ливерпуля ..
+1
0
+1
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Олег Комисаров
Ответ Zagashtok
а как же собаки?
А Корею отправили…
+2
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Milan. 37
Прежний Ливерпуль который выиграл ЛЧ уже почти весь разобрали, Мане, Фирмино, Хендерсон, Фабиньо ...
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llolishe
Юрген Клопп в опорке будет бегать видимо
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Денис Давыдов
жаль, надо срочно искать замену.
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versalio
значит купят футболиста из Саутгемптона
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