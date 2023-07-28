«Ливерпуль» и «Аль-Иттихад» почти согласовали трансфер Фабиньо. Игрок пройдет медосмотр
Фабиньо близок к переходу в «Аль-Иттихад».
По данным Фабрицио Романо, «Аль-Иттихад» и «Ливерпуль» почти согласовали трансфер.
Мерсисадйцы слегка осторожничают, так как хотят проверить документы, но сделка близка к закрытию.
Если все пойдет по плану, Фабиньо вскоре пройдет медосмотр. С игроком согласован трехлетний контракт.
Трансфер Фабиньо в «Аль-Иттихад» подвис из-за собак. В смысле?
Железный игрок-редко травмировался....
Зачем его сливать(((((Удачи в новом клубе...Надеюсь Клопп найдет достойную замену....