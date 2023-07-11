Экс-игрок «Челси» Муту возглавил «Нефтчи». Контракт – до 2025 года

Теги Челси Адриан Муту премьер-лига Англия сборная Румынии по футболу Нефтчи высшая лига Азербайджан Футбол

Адриан Муту стал главным тренером бакинского «Нефтчи».

Экс-игрок «Челси» и сборной Румынии подписал с азербайджанским клубом соглашение сроком на 2 года.

Публичная презентация и пресс-конференция Муту в качестве главного тренера «Нефтчи» состоится после возвращения команды с тренировочного сбора. Напомним, в настоящее время команда принимает участие в Кубке PARI Премьер, который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

Фото: neftchi.az

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21 комментарий

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Барыга блинами
Муту на самом деле красавец , многие наркозависимостью и передозом заканчивают , а Адриан на отлично сдал экзамены и получил тренерскую лицензию. Характер у мужика железный.
+16
-1
+15
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Дядя ТУРА
всем по дорожке)))
+16
-5
+11
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Шурик Шурик
Ответ Дядя ТУРА
всем по дорожке)))
к слову, в 44 он выглядит очень хорошо даже для среднестатистического человека
+8
0
+8
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Veni-Vidi-Vici
Andrei Murgu
+5
0
+5
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Ростов-на-Дону
Лучше б Гогниева взяли.
+2
0
+2
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Алексей Гусев
Ответ gangs
Потому что именно с челси он судился, был замешан там на коксе и еще что то, хоть и провел там всего год запасным. Ну это спортс, обожающий больше скандалы интриги расследования чем сам спорт составляющую. Точнее таков спортс нынешних дней. Привыкай
да я к тому, что он и в Юве только в скандалы попадал, в основном
0
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gangs
Ответ Алексей Гусев
а почему только Челси то вспомнили?
Потому что именно с челси он судился, был замешан там на коксе и еще что то, хоть и провел там всего год запасным. Ну это спортс, обожающий больше скандалы интриги расследования чем сам спорт составляющую. Точнее таков спортс нынешних дней. Привыкай
0
0
0
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Алексей Гусев
Ответ Манковский
Теперь у каждого игрока будет своя беговая дорожка.
только ли беговая?
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Алексей Гусев
Ответ hiper26
Помню в Fifa 06 его звали Petrovici Teodor.
или Андрей Мургу.
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Алексей Гусев
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Челси же с него бабки хотел страсти, больше 10 миллионов. Выкрутился как-то наверное.
Юве выбил вроде.
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Алексей Гусев
Ответ Fierce
Молодец, что пошел по правильному пути, очень хорошо выглядит в свои 49.
бодро...я б даже сказал скоростно.
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Baggio From Baku
Ответ Marcus-light
В Челси он конечно игрой запомнился
В Юве и Фиорентине
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Алексей Гусев
а почему только Челси то вспомнили?
0
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Манковский
Теперь у каждого игрока будет своя беговая дорожка.
0
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hiper26
Помню в Fifa 06 его звали Petrovici Teodor.
0
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Kazbek Ilyassovskiy
Челси же с него бабки хотел страсти, больше 10 миллионов. Выкрутился как-то наверное.
0
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Fierce
Молодец, что пошел по правильному пути, очень хорошо выглядит в свои 49.
0
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Marcus-light
В Челси он конечно игрой запомнился
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