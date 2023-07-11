Экс-игрок «Челси» Муту возглавил «Нефтчи». Контракт – до 2025 года

Адриан Муту стал главным тренером бакинского «Нефтчи».

Экс-игрок « » и сборной Румынии подписал с азербайджанским клубом соглашение сроком на 2 года.

Публичная презентация и пресс-конференция в качестве главного тренера « » состоится после возвращения команды с тренировочного сбора. Напомним, в настоящее время команда принимает участие в Кубке PARI Премьер, который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.

Фото: neftchi.az