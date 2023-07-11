Экс-игрок «Челси» Муту возглавил «Нефтчи». Контракт – до 2025 года
Адриан Муту стал главным тренером бакинского «Нефтчи».
Экс-игрок «Челси» и сборной Румынии подписал с азербайджанским клубом соглашение сроком на 2 года.
Публичная презентация и пресс-конференция Муту в качестве главного тренера «Нефтчи» состоится после возвращения команды с тренировочного сбора. Напомним, в настоящее время команда принимает участие в Кубке PARI Премьер, который проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля.
Фото: neftchi.az
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