Лаксальт о старте «Динамо»: «Привыкаем к идеям нового тренера. Нужно улучшать игру»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Диего Лаксальт Марцел Личка Футбол

Диего Лаксальт объяснил два поражения «Динамо» на старте сезона.

Бело-голубые уступили «Пари НН» (1:1, 3:4 по пен.) в Фонбет Кубке России, а в 1-м туре Мир РПЛ проиграли «Краснодару» (1:3).

— С чем было связано такое количество ошибок и неточных передач в первом тайме [матча с «Пари НН»]?

— Думаю, это часть процесса роста. Мы сейчас привыкаем к идеям нового тренера [Лички]. Невозможно играть без ошибок, мы все-таки люди. Нужно продолжать идти вперед и улучшать свою игру.

— Сразу два воспитанника академии «Динамо» дебютировали в основе. Как подбадривали Купцова и Бессмертного? Что скажете об их игре?

— Они уже довольно давно тренируются с нами, так что мы много разговаривали и подбадривали их. Говорили, что они должны выйти на поле и сыграть как умеют. Это был их первый матч в основе, и, конечно, не обошлось без ошибок. Но в целом они старались и провели хорошую игру, с чем я их и поздравляю.

— Над чем необходимо работать, чтобы взять у «Крыльев Советов» три очка?

— Очевидно, что нам нужно улучшать все компоненты, продолжать играть в свою игру, добавив в интенсивности. Нужно сохранять оптимизм, больше верить в себя, не зацикливаться на ошибках и попытаться наслаждаться игрой.

Конечно, необходимо полностью отдаваться на поле. Этот матч не будет простым, но мы должны постараться взять три очка, – сказал защитник «Динамо».

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6 комментариев

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Кино Музыка
Еще два таких матча, и привыкать придется к другому тренеру.
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verhowen
Да привыкать к пониманию игры нового тренера эта одна из причин, очень плохой игры Динамо на сегодняшний день. Но самая главная причина в полном отсутствии игры, эта причина как и год назад, в отсутствии укомлектовании команды.
Зато лозунги от руководства Динамо, опять как и год назад очень красивые и революционные. Попасть в тройку и выиграть кубок России.
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Pertinax Gandi
Как бы, привыкнув, не обнаружить себя в пердиве.
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argentina10
как надо взять три очка рассказал, такому только в школе учат, а в вашем возрасте уже не на ошибки внимание обращать не надо, а вообще их не совершать, а их за матч целая куча от каждого....ну а так, будут нормальные трансферы, игра прийти должна..
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Machine Head
Лаксальт в матче с Пари НН был лучшим не только в центре поля , где отработал на отлично , но и по всему матчу . Лаксальт показал очень много работы и движения . Практически , сменив амплуа левого защитника на опорного полузащитника закрыл дыру в центре поля и сделал свою работу блестяще .
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Caniball
Ответ Кино Музыка
Еще два таких матча, и привыкать придется к другому тренеру.
Полевой командир - готов!
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