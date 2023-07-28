Лаксальт о старте «Динамо»: «Привыкаем к идеям нового тренера. Нужно улучшать игру»

Диего Лаксальт объяснил два поражения «Динамо» на старте сезона.

Бело-голубые уступили «Пари НН» (1:1, 3:4 по пен.) в Фонбет Кубке России, а в 1-м туре Мир проиграли «Краснодару» (1:3).

— С чем было связано такое количество ошибок и неточных передач в первом тайме [матча с «Пари НН»]?

— Думаю, это часть процесса роста. Мы сейчас привыкаем к идеям нового тренера [ ]. Невозможно играть без ошибок, мы все-таки люди. Нужно продолжать идти вперед и улучшать свою игру.

— Сразу два воспитанника академии «Динамо» дебютировали в основе. Как подбадривали Купцова и Бессмертного? Что скажете об их игре?

— Они уже довольно давно тренируются с нами, так что мы много разговаривали и подбадривали их. Говорили, что они должны выйти на поле и сыграть как умеют. Это был их первый матч в основе, и, конечно, не обошлось без ошибок. Но в целом они старались и провели хорошую игру, с чем я их и поздравляю.

— Над чем необходимо работать, чтобы взять у «Крыльев Советов» три очка?

— Очевидно, что нам нужно улучшать все компоненты, продолжать играть в свою игру, добавив в интенсивности. Нужно сохранять оптимизм, больше верить в себя, не зацикливаться на ошибках и попытаться наслаждаться игрой.

Конечно, необходимо полностью отдаваться на поле. Этот матч не будет простым, но мы должны постараться взять три очка, – сказал защитник « ».