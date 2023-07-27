Цыпченко о словах про Мостового «все время фигню несет»: «От него бывает много непонятных или неловких высказываний»

Дмитрий Цыпченко объяснил свои слова об Александре Мостовом.

– Ты описал Мостового как «все время фигню несет». Не было потом неловко?

– Нет. Я не сильно слежу за новостями футбола, но бывает, что дома включен на фоне телевизор, или какие-то высказывания в телефоне появляются.

Почему-то именно от него бывает много непонятных или неловких высказываний. Но в целом я не слежу, только про него, наверное, и знаю, – сказал нападающий «Крыльев Советов».

«Я не фанат Месси, ему не подражал – я 100% за Роналду. Отец – консерватор, 2-3 дня со мной не разговаривал». Цыпченко о том, как выкрасился в блондина