«Я не фанат Месси, ему не подражал – я 100% за Роналду. Отец – консерватор, 2-3 дня со мной не разговаривал». Цыпченко о том, как выкрасился в блондина

Дмитрий Цыпченко объяснил, почему решил выкраситься в блондина.

– Как и почему решил покраситься и стать таким ярким блондином?

– Просто в один момент что-то щелкнуло в голове.

Делал это перед отпуском в Воронеже, а мой отец – консерватор. Видеть сына с белой прической для него было тяжело. Когда встретил меня, он был ошеломлен. Два-три дня он особо со мной не разговаривал.

Мама поддержала, сказала: «Прикольно, круто, хорошо выглядишь, что-то новенькое».

А отец будто надеялся, что это не его сын и сейчас выйдет его, с нормальным цветом волос. Мама потом ему объяснила, что это молодежно и нормально, все наладилось.

– Помню, Месси покрасился, а потом в «Крыльях» все начали.

– Я не фанат , никогда ему не подражал. Я 100% за , хотя кумиров у меня нет. Как-то просто щелкнуло в голове и все, – сказал футболист « » .