«Я не фанат Месси, ему не подражал – я 100% за Роналду. Отец – консерватор, 2-3 дня со мной не разговаривал». Цыпченко о том, как выкрасился в блондина
Дмитрий Цыпченко объяснил, почему решил выкраситься в блондина.
– Как и почему решил покраситься и стать таким ярким блондином?
– Просто в один момент что-то щелкнуло в голове.
Делал это перед отпуском в Воронеже, а мой отец – консерватор. Видеть сына с белой прической для него было тяжело. Когда встретил меня, он был ошеломлен. Два-три дня он особо со мной не разговаривал.
Мама поддержала, сказала: «Прикольно, круто, хорошо выглядишь, что-то новенькое».
А отец будто надеялся, что это не его сын и сейчас выйдет его, с нормальным цветом волос. Мама потом ему объяснила, что это молодежно и нормально, все наладилось.
– Помню, Месси покрасился, а потом в «Крыльях» все начали.
– Я не фанат Месси, никогда ему не подражал. Я 100% за Роналду, хотя кумиров у меня нет. Как-то просто щелкнуло в голове и все, – сказал футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко.
p.s. Компромисс!
Криштиану тут не причем)