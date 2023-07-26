«Я не фанат Месси, ему не подражал – я 100% за Роналду. Отец – консерватор, 2-3 дня со мной не разговаривал». Цыпченко о том, как выкрасился в блондина

Теги Крылья Советов Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси стиль Дмитрий Цыпченко Футбол

Дмитрий Цыпченко объяснил, почему решил выкраситься в блондина.

– Как и почему решил покраситься и стать таким ярким блондином?

– Просто в один момент что-то щелкнуло в голове.

Делал это перед отпуском в Воронеже, а мой отец – консерватор. Видеть сына с белой прической для него было тяжело. Когда встретил меня, он был ошеломлен. Два-три дня он особо со мной не разговаривал.

Мама поддержала, сказала: «Прикольно, круто, хорошо выглядишь, что-то новенькое».

А отец будто надеялся, что это не его сын и сейчас выйдет его, с нормальным цветом волос. Мама потом ему объяснила, что это молодежно и нормально, все наладилось.

– Помню, Месси покрасился, а потом в «Крыльях» все начали.

– Я не фанат Месси, никогда ему не подражал. Я 100% за Роналду, хотя кумиров у меня нет. Как-то просто щелкнуло в голове и все, – сказал футболист «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко.

21 комментарий

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Михо
Теги- Цыпченко, Криш, Месси😃 приятно парню😃
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Камбоджа Иванов
Судя по этой новости, ему в Спартак не стоит переходить, а то отец вообще откажется от него.
+10
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Edwin_Hubble
Ответ Vas Vasss
Правильное мнение. Между личинкой Месси и Королем футбола Роналду выбор ясен как божий день. Роналду отбожил 3 сильнейших чемпионата с 5 ЛЧ в 2 клубах. Личинка после Ла лиги поехала покорять Фермер и Бургер Лигу, в фермер лиге мгновенно провалился. Тут даже сравнивать жалко. Рон мастер во всем мире, малыш Месси кроме теплицы барсы ничего не показал, а плей-офф ЛЧ с 1/4 сразу сказал кто как играл в серьезных матчах на протяжении всей карьеры : Плей-офф Лч с 1/4 : Роналду 47 голов Месси 18 голов При этом Рон вечно адаптировался в 3 чемпионатах и пол карьеры играл вингера, где пахал на всем поле и получил статус лучшего игрока мира в качестве полузащитника. Месси ограниченный форвард и без тепличных условий обычный балласт. Так давайте же все вместе поздравим Короля футбола Роналду, просто за то что он есть!
Дилера только не пали своего
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Эльдар Гаджиев
Что то часто у тебя в голове щелкает, Дима.
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Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
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Xusan Abdulhamid
Молодые футболисты должны ориентироваться на Роналду, потому что он сделал сам себя великим. А молодые одарённые футболисты должны ориентироваться на Месси, чтобы не просрать этот дар и стать великим как Месси.
p.s. Компромисс!
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Spartakus1984
Ответ Камбоджа Иванов
Судя по этой новости, ему в Спартак не стоит переходить, а то отец вообще откажется от него.
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asasa85
Ответ Spartakus1984
Кто это?
это легенда
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Великий Алонсо
Все нормальные мужики за Роналду. Накачанный, симпатичный, богатый, самовлюбленный, уверенный в себе. Месси во всем кроме денег полная противоположность.
Тони Старк от мира футбола :)
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Леван Мкртчян
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
У "крутых" мужиков кумиры начинаются от Чака Норриса, а любимая еда от лошади в овраге.
Криштиану тут не причем)
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Domian
Ответ Vas Vasss
Правильное мнение. Между личинкой Месси и Королем футбола Роналду выбор ясен как божий день. Роналду отбожил 3 сильнейших чемпионата с 5 ЛЧ в 2 клубах. Личинка после Ла лиги поехала покорять Фермер и Бургер Лигу, в фермер лиге мгновенно провалился. Тут даже сравнивать жалко. Рон мастер во всем мире, малыш Месси кроме теплицы барсы ничего не показал, а плей-офф ЛЧ с 1/4 сразу сказал кто как играл в серьезных матчах на протяжении всей карьеры : Плей-офф Лч с 1/4 : Роналду 47 голов Месси 18 голов При этом Рон вечно адаптировался в 3 чемпионатах и пол карьеры играл вингера, где пахал на всем поле и получил статус лучшего игрока мира в качестве полузащитника. Месси ограниченный форвард и без тепличных условий обычный балласт. Так давайте же все вместе поздравим Короля футбола Роналду, просто за то что он есть!
Ничего себе у тебя в наличии что то забористое)
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Alex Soul
Ответ Великий Алонсо
У Месси нет болельщиков, есть только глоры, которые начали "болеть" за него после выигранного ЗМ в 2009. Как можно болеть за скучного, низкого, невзрачного, замкнутого в себе игрочишку? Который не умеет финтить, не может играть головой, он может только семенить своими ножками по полю. Вот Криштиану другое дело! Высокий, статный, накачанный, смелый альфа-самец, он может на поле все! Он настоящий кумир для миллионов людей.
Господи, что ты несешь))))
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Fatony
Ответ Великий Алонсо
У Месси нет болельщиков, есть только глоры, которые начали "болеть" за него после выигранного ЗМ в 2009. Как можно болеть за скучного, низкого, невзрачного, замкнутого в себе игрочишку? Который не умеет финтить, не может играть головой, он может только семенить своими ножками по полю. Вот Криштиану другое дело! Высокий, статный, накачанный, смелый альфа-самец, он может на поле все! Он настоящий кумир для миллионов людей.
Если ты серьёзно, а не глумишься, мне тебя жаль
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Глыба
Ответ Onion
Маникюр, полную депиляцию, серьгу в пупок, татуху на лоб. Добей отца модным-молодёжным)
член еще увеличить надо
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