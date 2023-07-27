Воробьев из «Оренбурга» не готов снижать зарплату ради Европы: «Я уже ездил и играл за еду. Сейчас моя семья на это не готова»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Оренбург Дмитрий Воробьев деньги Футбол

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев не готов снижать зарплату ради отъезда в Европу.

– Варианты продолжения карьеры только в России или в Европу так же хочется?

– Европы пока нет. Давайте будем решать проблемы по мере их поступления.

– Агент Тюкавина, комментируя зарплату Кузяева, говорил, что его игрок не поедет играть за еду, а как вы бы поступили?

– Я уже ездил и играл за еду. Сейчас, думаю, моя семья не готова ехать в Европу на таких условиях – это решение будет семейное, – сказал Воробьев.

В сезоне-2018/19 воспитанник «Краснодара» выступал за чешский «Градец Кралове» из 2-го дивизиона.

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5 комментариев

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Ебздрогыч
Есть 2 категории наших футболистов. Первые - у которых большой талант и перспектива, для них есть смысл ехать в Европу пусть сначала за меньшие деньги, доказывать свою состоятельность и получать гораздо больше. Да, есть риск, но есть и шанс. Вторые - потенциал которых крайне ограничен, в Европе они не особо нужны и там все время им будут платить копейки, а у нас их неплохо кормят. Таким уезжать действительно смысла нет.

Очевидно, что Воробьев относится ко второй категории, так что все логично.
+13
-1
+12
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Mark Safa
Ответ charly_54
Ну и правильно! Сейчас правда комментаторы спортса его осудят
Не, просто Воробьев вряд ли нужен кому то из Европы🤷🏽‍♂️
+10
-5
+5
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charly_54
Ну и правильно! Сейчас правда комментаторы спортса его осудят
+7
-5
+2
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charly_54
Ответ Mark Safa
Не, просто Воробьев вряд ли нужен кому то из Европы🤷🏽‍♂️
Ну вот ездил в Чехию
0
0
0
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