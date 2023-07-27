Воробьев из «Оренбурга» не готов снижать зарплату ради Европы: «Я уже ездил и играл за еду. Сейчас моя семья на это не готова»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев не готов снижать зарплату ради отъезда в Европу.

– Варианты продолжения карьеры только в России или в Европу так же хочется?

– Европы пока нет. Давайте будем решать проблемы по мере их поступления.

– Агент Тюкавина, комментируя зарплату Кузяева, говорил, что его игрок не поедет играть за еду, а как вы бы поступили?

– Я уже ездил и играл за еду. Сейчас, думаю, моя семья не готова ехать в Европу на таких условиях – это решение будет семейное, – сказал .

В сезоне-2018/19 воспитанник «Краснодара» выступал за чешский «Градец Кралове» из 2-го дивизиона.