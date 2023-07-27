Грилиш о Суперкубке Англии: «Я проиграл уже дважды и хочу наконец победить. Просто для галочки»

Джек Грилиш рассказал, почему хочет выиграть Суперкубок Англии.

«Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Суперкубок. Я здесь третий год и проиграл два таких матча («Лестеру» в 2021-м и «Ливерпулю» в 2022-м – прим. Sports.ru). Поэтому я очень хочу победить.

Как футболист ты хочешь выиграть как можно больше [трофеев], но также ты хочешь выиграть что-нибудь хотя бы раз. Именно этого я хочу. Хотя бы один раз! Просто для галочки. Я проиграл уже два Суперкубка и хочу наконец победить», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

« » и « » разыграют 6 августа на «Уэмбли».