Грилиш о Суперкубке Англии: «Я проиграл уже дважды и хочу наконец победить. Просто для галочки»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Суперкубок Англии Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш рассказал, почему хочет выиграть Суперкубок Англии.

«Я сказал ребятам, что очень хочу выиграть Суперкубок. Я здесь третий год и проиграл два таких матча («Лестеру» в 2021-м и «Ливерпулю» в 2022-м – прим. Sports.ru). Поэтому я очень хочу победить.

Как футболист ты хочешь выиграть как можно больше [трофеев], но также ты хочешь выиграть что-нибудь хотя бы раз. Именно этого я хочу. Хотя бы один раз! Просто для галочки. Я проиграл уже два Суперкубка и хочу наконец победить», – сказал хавбек «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» и «Арсенал» разыграют Суперкубок Англии 6 августа на «Уэмбли». 

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5 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Просто для галочки, ну чтоб повод выпить был
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Overkiller
Так там и "шестибл" может случиться в итоге так то.
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Lucky Z
АПЛ тоже выиграл только ради фотки на параде небось
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Spaten
Так спиться можно если все выигрывать))
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