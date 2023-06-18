Группа фанатов «Ман Сити» призвала бойкотировать игру с «Арсеналом» за Суперкубок Англии из-за времени начала матча и перечислить деньги на благотворительность

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал телевидение болельщики Уэмбли Суперкубок Англии Футбольная ассоциация Англии Благотворительность Футбол

Часть болельщиков «Манчестер Сити» организует бойкот матча за Суперкубок Англии.

Группа под названием 1894 призвала отказаться от посещения игры против «Арсенала», которая пройдет 6 августа на «Уэмбли».

«То, что матч начнется в 17:30, создает серьезные проблемы для тех, кто едет из Манчестера, и многим преданным болельщикам будет сложно посетить эту игру. Пора к фанатам, которые ходят на стадион, начать относиться как к тем, кто имеет первоочередное значение.

Бойкотируя этот матч, мы хотим подать сигнал Футбольной ассоциации Англии и ITV, чтобы они подумали о том, как расписание влияет на болельщиков. Всеобщий отказ от посещения игры станет демонстрацией нашего недовольства и борьбы за более честный подход к назначению игр в дальнейшем.

Мы просим фанатов, у которых есть такая возможность, перевести 10 фунтов или сумму, эквивалентную стоимости билета, пищевому банку «Манчестер Сити» или другой местной благотворительной организации», – говорится в заявлении 1894.

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5 комментариев

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Мартинелли
Ответ Veles3101
А что Арсенал выиграл какой-то кубок?
Наверное раз МС и кубок Англии выиграл, то играет 2 команда чемпионата
+4
0
+4
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Никанор Еселев
Ответ Veles3101
А что Арсенал выиграл какой-то кубок?
Финишировали вторыми, а значит, сразятся за Суперкубок. Ман Сити в этом сезоне выиграл все значимые трофеи, а соперник то быть должен. Ну и вот)
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