Группа фанатов «Ман Сити» призвала бойкотировать игру с «Арсеналом» за Суперкубок Англии из-за времени начала матча и перечислить деньги на благотворительность

Часть болельщиков «Манчестер Сити» организует бойкот матча за Суперкубок Англии.

Группа под названием 1894 призвала отказаться от посещения игры против « », которая пройдет 6 августа на « ».

«То, что матч начнется в 17:30, создает серьезные проблемы для тех, кто едет из Манчестера, и многим преданным болельщикам будет сложно посетить эту игру. Пора к фанатам, которые ходят на стадион, начать относиться как к тем, кто имеет первоочередное значение.

Бойкотируя этот матч, мы хотим подать сигнал ассоциации Англии и ITV, чтобы они подумали о том, как расписание влияет на болельщиков. Всеобщий отказ от посещения игры станет демонстрацией нашего недовольства и борьбы за более честный подход к назначению игр в дальнейшем.

Мы просим фанатов, у которых есть такая возможность, перевести 10 фунтов или сумму, эквивалентную стоимости билета, пищевому банку « » или другой местной благотворительной организации», – говорится в заявлении 1894.

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