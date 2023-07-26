ЭСК РФС: Карасев верно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА после падения Мантуана
Сергей Карасев верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом».
К такому выводу пришла ЭСК РФС. Напомним, «Зенит» стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, одержав победу над ЦСКА (0:0, пен. 5:4).
Петербуржский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод на 70-й минуте матча, когда Карасев не назначил пенальти после падения Густаво Мантуана в штрафной площади.
«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 70-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды ЦСКА №27 Роберто Мойзеса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Зенит» №31 Густаво Мантуаном, посчитав незначительный контакт между игроками, частично инициированный самим нападающим, нормальным и не выходящим за рамки допустимых единоборств.
Ввиду отсутствия очевидных оснований для наказуемости действий игрока команды ЦСКА комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – говорится в заключении комиссии.
Могу напомнить пенальти в ворота Зенита со Спартаком, когда игрок играет в мяч и попадает в ногу которая оказывается на пути игрока. Там тоже была формулировка: неакцентированно сыграл в мяч)))
ЭСК по Ренану: неакцентированный на ступ, сколько воя было и шуток?