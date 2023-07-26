ЭСК РФС: Карасев верно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА после падения Мантуана

Сергей Карасев верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом».

К такому выводу пришла ЭСК РФС. Напомним, «Зенит» стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, одержав победу над ЦСКА (0:0, пен. 5:4).

Петербуржский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод на 70-й минуте матча, когда не назначил пенальти после падения в штрафной площади.

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды ЦСКА №27 Роберто Мойзеса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды « » №31 Густаво Мантуаном, посчитав незначительный контакт между игроками, частично инициированный самим нападающим, нормальным и не выходящим за рамки допустимых единоборств.

Ввиду отсутствия очевидных оснований для наказуемости действий игрока команды комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – говорится в заключении комиссии.