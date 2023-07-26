ЭСК РФС: Карасев верно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА после падения Мантуана

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Сергей Карасев Мойзес Барбоза ЭСК РФС Густаво Мантуан Футбол

Сергей Карасев верно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Зенитом».

К такому выводу пришла ЭСК РФС. Напомним, «Зенит» стал обладателем OLIMPBET Суперкубка России, одержав победу над ЦСКА (0:0, пен. 5:4).

Петербуржский клуб обратился в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод на 70-й минуте матча, когда Карасев не назначил пенальти после падения Густаво Мантуана в штрафной площади. 

«Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА на 70-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды ЦСКА №27 Роберто Мойзеса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Зенит» №31 Густаво Мантуаном, посчитав незначительный контакт между игроками, частично инициированный самим нападающим, нормальным и не выходящим за рамки допустимых единоборств. 

Ввиду отсутствия очевидных оснований для наказуемости действий игрока команды ЦСКА комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – говорится в заключении комиссии. 

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Ответ Дмитрий9779
Рассмотрели-можно играть,такие легковесные пенки не надо ставить.
Да понятное дело, просто, если было в такое в штрафной Зенита, ты же понимаешь, что было?)))
+32
-4
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЛоуренсАравийский
я даже и не помню этого момента. Тот матч только серией пенальти запомнился
+22
-2
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Рассмотрели-можно играть,такие легковесные пенки не надо ставить.
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Night Wolf
я представляю если бы такой эпизод был бы в штрафной Зенита, Заремовцы вместе со своей богиней подняли бы такой ор, это не чемпионат а цирк, отдайте уже всё кубки Зениту, Газпром всë купил ну и всё в этом духе, короче эти московские обиженки такое бы устроили
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Ответ Дмитрий9779
😁
А еще если бы ЭСК, так же ответил)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Noxalas
Ответ леннорыч-абрамович
Если бы выиграл ЦСКА ЭСК принял бы другое решение.
вау, и ничего бы все равно не поменялось
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Ответ Виктор
Мойзеса ударил Мантуана сзади под колено и сам упал корчась в "муках". Мало того, что не был назначен пенальти, так ещё и штрафной в пользу коней.
Так любой 100% пенальти в пользу Зенита, это не пенальти, как КК! Щас объеснят)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Тюмин
Ответ Виктор
Мойзеса ударил Мантуана сзади под колено и сам упал корчась в "муках". Мало того, что не был назначен пенальти, так ещё и штрафной в пользу коней.
Вам только пендали и удаления соперников
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ник Прост
Ответ Виктор
Мойзеса ударил Мантуана сзади под колено и сам упал корчась в "муках". Мало того, что не был назначен пенальти, так ещё и штрафной в пользу коней.
Где вы увидели корчащегося после столкновения Мойзеса, где вообще можно увидеть корчащегося Мойзеса?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Ответ Танович
Так оно и выглядело в матче - Мантуан не играл в мяч, а пытался расставить ноги, чтобы в ногу защитник попал. Таких случаев в принципе много - видишь, что игрок размахивается, тут же ставь ногу перед ним, авось попадёт и дадут нарушение, при этом дают часто, а тут он просто ногами колобродил, не прикрывая ими мяч, потому никто и не обратил внимание. Ну кроме тех, кто привык, что судьи из клубу из любого касания то пенальти сделают, то удаление сопернику.
Так в том сезоне Комличенко свои ноги подставлял и нечего ставили))) То есть, если игрок ставит корпус, расставляет ноги укрывая мяч, ему попадают в бедро —это не нарушение?
Могу напомнить пенальти в ворота Зенита со Спартаком, когда игрок играет в мяч и попадает в ногу которая оказывается на пути игрока. Там тоже была формулировка: неакцентированно сыграл в мяч)))
ЭСК по Ренану: неакцентированный на ступ, сколько воя было и шуток?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Ответ Tom_York
Да понятное дело, просто, если было в такое в штрафной Зенита, ты же понимаешь, что было?)))
😁
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Noxalas
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий удален модератором
все еще медленнее нытиков. Ты только зашел в комменты а тут уже соленое озеро
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
Ответ Noxalas
вау, и ничего бы все равно не поменялось
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Танович
Ответ Tom_York
Так в том сезоне Комличенко свои ноги подставлял и нечего ставили))) То есть, если игрок ставит корпус, расставляет ноги укрывая мяч, ему попадают в бедро —это не нарушение? Могу напомнить пенальти в ворота Зенита со Спартаком, когда игрок играет в мяч и попадает в ногу которая оказывается на пути игрока. Там тоже была формулировка: неакцентированно сыграл в мяч))) ЭСК по Ренану: неакцентированный на ступ, сколько воя было и шуток?
Так все верно. Я ж говорю - ставят, но это надо уметь подставляться - нужно, чтобы выглядело, что нападающий либо борется за мяч, либо укрывает. А Мантуан там шпагаты делал, не связывая это ни с борьбой, ни с укрыванием. В таких случаях это как блокировка и судится, то есть сам не играет и другому не даёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Ответ Танович
Так все верно. Я ж говорю - ставят, но это надо уметь подставляться - нужно, чтобы выглядело, что нападающий либо борется за мяч, либо укрывает. А Мантуан там шпагаты делал, не связывая это ни с борьбой, ни с укрыванием. В таких случаях это как блокировка и судится, то есть сам не играет и другому не даёт.
Какая блокировка??? Мантуан тянется к мячу нога далеко отставлена, прикрывает корпусом!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Танович
Ответ Tom_York
Какая блокировка??? Мантуан тянется к мячу нога далеко отставлена, прикрывает корпусом!
Как он может тянуться к мячу перед ним, делая ногами шпагат??? Тянется к мячу и прикрывает мяч - это вщаимоисключающие вещи, либо так, либо так. Если бы тянулся к мячу, одна нога была бы опорной под ним, а не "далеко отставлена", так бы он просто упал бы сразу, так как вторая и тянулась бы к мячу. Или он тянулся к мячу мыслью?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Ответ Танович
Как он может тянуться к мячу перед ним, делая ногами шпагат??? Тянется к мячу и прикрывает мяч - это вщаимоисключающие вещи, либо так, либо так. Если бы тянулся к мячу, одна нога была бы опорной под ним, а не "далеко отставлена", так бы он просто упал бы сразу, так как вторая и тянулась бы к мячу. Или он тянулся к мячу мыслью?
В мяч он сыграл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tom_York
Ответ Insta Joi
Скули, сынок двух отцов
Ты наверное не поймешь... есть такая группа Radiohead... И Скулить мне не зачем! Удачи!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Insta Joi
Ответ Tom_York
Да понятное дело, просто, если было в такое в штрафной Зенита, ты же понимаешь, что было?)))
Скули, сынок двух отцов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий