В Севастополе могут построить новый стадион, «достойный уровня интереса к футболу»

Дмитрий Чернышенко допустил строительство нового стадиона в Севастополе.

Заместитель председателя правительства выразил мнение во время рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым,

«Большой футбол вернулся на Крымский полуостров. 16 июля стартовал сезон-2023/2024 лиги России, впервые в нем участвовали две крымские команды, в том числе « ». Ваша команда одержала две победы в матчах. Первая игра сезона прошла на домашней арене при полном аншлаге – это стало по-настоящему историческим событием для болельщиков.

Минспорту будет дано поручение проработать вопрос о расширении трибун на существующей площадке, также считаю целесообразным задуматься о строительстве стадиона, который был бы достоин того уровня интереса к футболу, который есть в Севастополе.

Большое спасибо вам за внимание к развитию футбола. Это приближает субъект к достижению поставленной главой государства задачи по увеличению доли россиян, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, до 70% к 2030 году.

Будем следить за успехами Севастополя дальше и оказывать со своей стороны необходимую поддержку», – сказал зампред Правительства.

Нынешняя арена «Севастополя» вмещает 5 500 зрителей.