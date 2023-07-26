В Севастополе могут построить новый стадион, «достойный уровня интереса к футболу»

Теги Вторая лига Дмитрий Чернышенко ФК Севастополь стадионы Михаил Развожаев Футбол

Дмитрий Чернышенко допустил строительство нового стадиона в Севастополе.

Заместитель председателя правительства выразил мнение во время рабочей встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, 

«Большой футбол вернулся на Крымский полуостров. 16 июля стартовал сезон-2023/2024 Второй лиги России, впервые в нем участвовали две крымские команды, в том числе «Севастополь». Ваша команда одержала две победы в матчах. Первая игра сезона прошла на домашней арене при полном аншлаге – это стало по-настоящему историческим событием для болельщиков.

Минспорту будет дано поручение проработать вопрос о расширении трибун на существующей площадке, также считаю целесообразным задуматься о строительстве стадиона, который был бы достоин того уровня интереса к футболу, который есть в Севастополе.

Большое спасибо вам за внимание к развитию футбола. Это приближает субъект к достижению поставленной главой государства задачи по увеличению доли россиян, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, до 70% к 2030 году.

Будем следить за успехами Севастополя дальше и оказывать со своей стороны необходимую поддержку», – сказал зампред Правительства.

Нынешняя арена «Севастополя» вмещает 5 500 зрителей.

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8 комментариев

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Ale10FJ
Ответ Игорь М.
А в Барнауле могут построить такой? На стадион нашего Динамо без слёз не взглянешь...
Барнаул пока не в тренде.
+4
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Абдулов Алексей
Чего его строить? Демонтаж в Саранске, монтаж в Севастополе. Стадиону то какая разница, где стоять без дела?
+4
-2
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Shem010
Скоро открытие новой пилорамы.
+4
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Игорь М.
Ответ Абдулов Алексей
Чего его строить? Демонтаж в Саранске, монтаж в Севастополе. Стадиону то какая разница, где стоять без дела?
на таком много не распилить
+4
-2
+2
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Игорь М.
А в Барнауле могут построить такой? На стадион нашего Динамо без слёз не взглянешь...
0
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_BoSToN_44
А могут и не построить
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