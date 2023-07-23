«Аль-Хилаль» и «Фулхэм» почти договорились по Митровичу. На его место лондонцы купят Рауля Хименеса за 5,5 млн фунтов

«Фулхэм» удовлетворит желание Александара Митровича и продаст его в Саудовскую Аравию.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы почти договорились с « ». Им остается уладить последние детали.

«Дачники» до этого отклонили два предложения, поступивших от ближневосточного клуба. Одно из них было на 30 млн евро.

«Аль-Хилаль» уже согласовал с условия контракта.

« » на место сербского форварда подпишет из « ». Трансфер оценивается в 5,5 млн фунтов, игрок завтра пройдет медосмотр, сообщает Sky Sports.

Митрович в АПЛ-2022/23 забил 14 голов за 24 игры, Хименес – ни одного мяча за 15 матчей.