«Аль-Хилаль» и «Фулхэм» почти договорились по Митровичу. На его место лондонцы купят Рауля Хименеса за 5,5 млн фунтов

Теги Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Вулверхэмптон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александар Митрович Рауль Хименес Футбол

«Фулхэм» удовлетворит желание Александара Митровича и продаст его в Саудовскую Аравию.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы почти договорились с «Аль-Хилалем». Им остается уладить последние детали.

«Дачники» до этого отклонили два предложения, поступивших от ближневосточного клуба. Одно из них было на 30 млн евро.

«Аль-Хилаль» уже согласовал с Митровичем условия контракта.

«Фулхэм» на место сербского форварда подпишет Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона». Трансфер оценивается в 5,5 млн фунтов, игрок завтра пройдет медосмотр, сообщает Sky Sports.

Митрович в АПЛ-2022/23 забил 14 голов за 24 игры, Хименес – ни одного мяча за 15 матчей.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kahn01
Замена какая-то не очень равноценная.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flash166
Хименес так и не вернулся после той ужасной травмы головы, после нее это тень того игрока , странная замена
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий