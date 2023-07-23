«Аль-Хилаль» и «Фулхэм» почти договорились по Митровичу. На его место лондонцы купят Рауля Хименеса за 5,5 млн фунтов
«Фулхэм» удовлетворит желание Александара Митровича и продаст его в Саудовскую Аравию.
Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы почти договорились с «Аль-Хилалем». Им остается уладить последние детали.
«Дачники» до этого отклонили два предложения, поступивших от ближневосточного клуба. Одно из них было на 30 млн евро.
«Аль-Хилаль» уже согласовал с Митровичем условия контракта.
«Фулхэм» на место сербского форварда подпишет Рауля Хименеса из «Вулверхэмптона». Трансфер оценивается в 5,5 млн фунтов, игрок завтра пройдет медосмотр, сообщает Sky Sports.
Митрович в АПЛ-2022/23 забил 14 голов за 24 игры, Хименес – ни одного мяча за 15 матчей.
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